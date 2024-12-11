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«Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС

На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования».

Для многих компаний, впервые рассматривающих оформление ДМС, оценка стоимости программ может занять довольно много времени. Обычно такой расчет проводится в ручном режиме и требует непосредственного участия специалистов страховой компании. Онлайн-калькулятор позволяет клиентам самостоятельно рассчитать стоимость страхования здесь и сейчас.

«ДМС — максимально кастомизированный продукт, и практический каждая компания получает индивидуальный расчет, — сказала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева. — Для нас это было непростое решение, но результаты первого этапа работы внушают оптимизм. По отзывам клиентов наш новый функционал понятен и удобен».

Онлайн-калькулятор основан на скоринговой модели, специально адаптированной для гибкой и точной оценки стоимости страхования.

Калькулятор особенно полезен для компаний, которые только начинают знакомиться с возможностями ДМС, например, для клиентов малого и среднего бизнеса.

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