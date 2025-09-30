Каждая вторая вакансия в маркетинге теперь требует знания ИИ

Каждая вторая вакансия в маркетинге теперь требует знания ИИ, а каждый запрос в области создания контента – это поиск специалиста уровня middle или senior, который сможет построить фабрику по производству коротких видео или текстов. Об этом CNews сообщили представители агентства Digital Duke.

Вероника Климова, владелец агентства по подбору digital-талантов Marketlead.me: «За последний год мы подобрали сотню кандидатов в области маркетинга и, по нашим процессам заметно, как ИИ влияет на спрос на линейные позиции. С сайтов по поиску работы исчезло около 20% вакансий для junior-копирайтеров и контент-менеджеров, потому что тексты теперь делают GPT. Каждая вторая вакансия требует умения пользоваться этими механиками. Конкуренция на одно место выросла более, чем вдвое: если раньше было 8 кандидатов на вакансию, то сегодня — уже 17. В 2025 г. мы прогнозируем, что digital-агентства и инхаус-команды станут в целом меньше нанимать. А делать сайты, креативные съемки, рекламные объявления и тексты под любые задачи они будут через сервисы генерации».

Денис Негляд, основатель маркетингового агентства Digital Duke, активно использующего в своей работе ИИ: «Технологии развиваются с бешеной скоростью. То, что многим уже кажется привычным — фабрики контента, генерация сайтов за несколько минут, виртуальные аватары, на самом деле появилось только год назад».

Разрыв между теми, кто умеет применять искусственный интеллект, и теми, кто нет, будет только расти. Любую из 30+ маркетинговых ролей можно апгрейдить с помощью искусственного интеллекта, чтобы выиграть в этой конкуренции. На рынке сейчас всего около 10% специалистов, которые реально умеют использовать ИИ, остальные в основном используют чат-боты типа ChatGPT и конкурируют между собой, никак не двигаясь вперед. Разрыв между этими двумя категориями будет только расти. Возрастает и ценность данных для обучения агентов, которых маркетологи запускают. То есть тот, кто будет интегрировать этих агентов в большое количество компаний, сможет создавать своих, более совершенных. Маркетолог в 2026 г. – это, скорее, менеджер по продукту, который управляет работой нескольких агентов и делает еще брендовую историю.

Эксперты сходятся во мнении, что среди ключевых специалистов из сферы маркетинга, наиболее востребованы будут: Маркетинг-менеджер — настройка и оркестрация ИИ-агентов, работа с no-code; SMM и контент-креатор — создание фабрик контента, автоматизация трендвотчинга; Трафик-менеджер — массовая генерация и тестирование креативов + аналитика кабинетов.

При этом укрепится и будет все больше востребована роль ИИ-инженера, который сможет собирать агентов, дублирующих функции конкретных сотрудников.