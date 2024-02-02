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GeekBrains: Python и Java-разработчики чаще других выбирают индивидуальное обучение с экспертами

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) проанализировала спрос на индивидуальные занятия с экспертами. Чаще всего к обучению тет-а-тет прибегают студенты направлений Python-разработка, Java-разработка и Автоматизация тестирования. Об этом CNews сообщили представители GeekBrains.

Индивидуальные занятия с экспертами – новая услуга, которая с сентября 2023 г. стала доступна студентам Geekbrains. Обучаясь в группах в синхронном и асинхронном формате, учащиеся получили возможность дополнительно заниматься в режиме тет-а-тет с практикующими экспертами в рамках направления. Спрос на такие персональные занятия в январе 2024 г. удвоился по сравнению с концом 2023 г., а всего за четыре месяца существования услуги вырос в шесть раз.

Сейчас доступ к персональным занятиям могут получить студенты 23 образовательных продуктов, включая разработку, дизайн, маркетинг, smm. Наибольшей популярностью они пользуются среди студентов ИТ-направлений: на них приходится более 70% всех консультаций. На втором месте расположилось направление «Дизайн»: более 18% персональных занятий приходится на его учащихся. Чуть более 11% — на студентов направления «Маркетинг».

Личные занятия подразумевают прицельную работу с вопросами студентов, их кейсами и домашними заданиями, что дополняет основное обучение. Так, в рамках вебинара учащиеся могут получать ответы на базовые вопросы или разбирать общие примеры. Во время персонального занятия эксперты погружаются в задачи конкретного студента, могут дать рекомендации относительно его работы, дополнительно разъяснить задания или отдельные темы. Например, если в рамках общего курса по направлению SMM преподаватели разбирают принципы и ошибки составления контент-плана, то на индивидуальных занятиях может быть разобрана непосредственно страница самого студента и даны практические рекомендации по ее ведению.

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Такой подход способствует ускорению процесса обучения, более полному усвоению материала и получению самых актуальных знаний от практикующих специалистов.

Персональные занятия доступны в рамках образовательных программ их количество зависит от длительности обучения: от трех для полугодовых программ до 16 для трехгодичных программ.

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