«Авито Работа»: работодатели стали на 44% чаще требовать резюме при отклике соискателей

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как зимой 2024/2025 изменилось число вакансий, где от соискателей при отклике требовалась обязательная отправка резюме. По данным платформы, за год работодатели стали на 44% чаще выбирать настройку «отклик только с резюме» на этапе размещения объявлений. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно результатам исследования, чаще всего резюме закономерно запрашивают у офисных специалистов. Поскольку в условиях дефицита кадров растет спрос на квалифицированных сотрудников, работодатели публикуют больше объявлений, в которых указывается необходимость подготовки резюме для отклика на вакансию.

Наибольший рост числа объявлений с этим требованием был зафиксирован у торговых представителей, SMM-специалистов и технологов. Так, зимой 2024/2025 вакансий для торговых представителей с готовым резюме стало в три раза (+207%) больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В среднем работодатели предлагали этим специалистам 88 695 руб. в месяц, при этом реальный доход может варьироваться в зависимости от бонусной части зарплаты специалиста — процентов со сделок и других факторов.

В два раза (+106%) по сравнению с зимой 2023/2024 вырос спрос на SMM-специалистов с резюме. Начинающие специалисты могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 39 626 руб. в месяц за проект, а по мере развития навыков и наработки портфолио суммы вознаграждения за работу кратно возрастают.

Востребованными оказались технологи: число вакансий с требованием резюме по этой профессии выросло на 89%, а средняя предлагаемая зарплата для сотрудников с опытом до 1-3 лет составила 78 304 руб. в месяц.

Офисные профессии с наибольшим приростом вакансий с параметром «отклик только с резюме» за год, зима 2023/2024 — зима 2024/2025

Скорость найма увеличивается — при поиске рабочих и линейных специалистов также ценится, если кандидат может презентовать себя, описать опыт и навыки на этапе отклика. Например, по сравнению с зимой 2023/2024, работодатели чаще указывали требование к наличию резюме в вакансиях поваров (+39%), продавцов-консультантов (+28%) и кладовщиков (+14%).

В то же время существует множество массовых профессий, где сотрудников можно быстро обучить на месте, а от соискателей не требуется высокая квалификация или релевантный опыт работы. При поиске таких работников наниматели обычно не запрашивают резюме от кандидатов. Это особенно характерно для логистической отрасли, где востребованы профессии, не предполагающие сложных навыков на старте. Так, за год количество вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать любые отклики, выросло для комплектовщиков, сортировщиков, сотрудников склада, упаковщиков и курьеров.