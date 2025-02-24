Компьютерная грамотность больше не нужна. Работодатели стали активно нанимать людей, не умеющих включать ПК

В России всего за три года вдвое сократилось число вакансий с требованием владения ПК и программным обеспечением. Процесс сокращения их числа стал не прекращается.

Компьютеры – не главное в работе

Российские работодатели стали гораздо менее требовательными к наличию у потенциальных сотрудников навыков работы с компьютером, пишут «Ведомости» со ссылкой на HeadHunter. Вакансий, в которых четко прописано требование о наличии опыта работы на ПК и пользования различным программным обеспечением, с 2022 г. стало вдвое меньше.

Для примера, в 2022 г. таких вакансий было 2,6 млн, годом позже – 2,3 млн. За январь-октябрь 2024 г. включительно их было 1,7 млн против 2 млн годом ранее.

Да и в целом количество «цифровых» вакансий в России имеет явную тенденцию к сокращению. В первые 10 месяцев 2024 г. они составляли лишь 16% от общего числа предложений о работе, в 2023 г. – 22%, в 2022 г. – 34%.

На завод, а не в офис

Как пишут «Ведомости», самого начала 2022 г. в России усилилась нехватка кадров в секторах с высокой текучестью кадров и на реальном производстве. Также в последние три года страна столкнулась с массовым оттоком мигрантов. Помимо этого, России наблюдается «опережающий рост промышленного сектора», пишет издание, и все это в совокупности, наряду с импортозамещением, взвинтило спрос на обслуживающий персонал и профессиональных рабочих. Этим специалистам для выполнения своих должностных обязанностей ПК, как и умение им пользоваться, не требуется, в отличие от офисных работников, коим без опыта работы на ПК не обойтись.

Headway / Unsplash Неумение пользоваться ПК в современной России не станет проблемой при поиске работы

За пару лет до 2022 г. ситуация была крайне противоположной. Пандемия коронавируса перевела весь мир на удаленную работу, что вызвало всплеск роста количества «цифровых» вакансий. В 2019 г. их было 687 тыс. (15% от общей массы предложений о работе), а в ковидный 2020 г. их стало 1,48 млн (28%). Число таких вакансий росло вплоть до конца 2023 г.

Удаленным работникам без знаний ПК, даже базовых, приходилось очень туго, потому что им нужно было как минимум пользоваться интернетом, мессенджерами, редакторами документов и пр. «Ведомости» приводят статистику ВЦИОМа и ВШЭ, согласно которой в 2020 г. примерно 26% работников имели базовый уровень цифровых навыков, 12% – выше базового, а 40% – ниже. К концу 2022 г. лишь около 5% работников в России вообще не пользовались компьютером или интернетом.

Исключительно «цифровых» вакансий стало намного меньше как в абсолютном (с 1,87 млн в 2022 г. до 1,44 млн за 10 месяцев 2024 г.), так и в относительном исчислении (с 25 до 14% за тот же период времени). В HeadHunter объясняют это ростом количества вакансий для так называемых «синих воротничков». Это условное название категории наемных работников, занятых физическим трудом, оно прямо противоположно «белым воротничкам» – наемным работникам интеллектуального, непроизводственного труда (чиновники, служащие, управленцы, инженерно-технические работники и пр.).

Причин много

В современных реалиях компании все чаще требуют заставляют работников возвращаться с удаленки в офис, а новым сотрудникам и вовсе не предлагают опцию работы из дома. Это стало одной из причин падения интереса работодателей к цифровым навыкам соискателей.

Еще одна причина – это тот факт, что к 2025 г. владение компьютером хотя бы на базовом уровне давно стало требованием, о котором больше не нужно отдельно упоминать в описании вакансии.

«Навыки пользования персональным компьютером на достаточно хорошем уровне будут по умолчанию требоваться на любой работе», – сказала изданию GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова.

В HeadHunter указание на «умение пользоваться ПК» в резюме соискателей считают клише и советуют более детально расписывать свои умения в этой области.

Как итог, спрос на умение пользоваться ПК падает – по данным HeadHunter, в 2022 г. работодателям требовалось 1,3 млн специалистов с таким навыком, а в январе-октябре 2024 г. – 0,61 млн. годом ранее их было на 33% больше.

Отдельно в HeadHunter отметили резкое (на 15-30%) падение спроса на наличие у соискателя навыков работы в программах из пакета Microsoft Office. Возможно, это может быть связано с тем, что Microsoft сбежала из России в марте 2022 г.

Кто по-прежнему востребован

Если рассматривать различные цифровые навыки по степени их популярности в описании к вакансиям, то на первом месте – это классическое «умение пользоваться ПК». На втором месте – владение «1С», вакансий с упоминанием программ этой компании к концу 2024 г. было около 400 тыс. против 200 тыс. в 2019 г. Владение Microsoft Office – на третьем месте.

Также российским работодателям очень требуются работники с навыком анализа данных – вакансий с таким требованием к соискателю стало на 33% за 10 месяцев 2024 г. Создание презентаций – тоже все еще нужный навык, таких вакансий за аналогичный период стало больше на 20%. Востребованы и навыки SMM и SEO-оптимизации (прирост на 21% и 17% соответственно).

Также больше вакансий стало с требованием знаний проектировщика Autodesk Revit (+18%), умения работать с API (+25%). Очень сильно вырос спрос на навыки владения электронным документооборотом – сразу на 700% (в 70 раз) на фоне 2019 г.