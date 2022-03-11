Каждая вторая женщина хочет работать в сфере ИТ и digital

Компания GeekBrains оценила спрос на дополнительное профессиональное образование в сфере ИТ и digital среди женщин. Аналитики выяснили, какие карьерные цели ставили перед собой женщины, работающие в найме, а также самозанятые, домохозяйки и пенсионеры. Участие в опросе приняли 239 141 женщин — среди них пользователи платформы, слушатели программ обучения, мастер-классов и собственных мероприятий.

Согласно данным проведенного GeekBrains опроса, каждая вторая (56,3%) женщина сегодня хочет освоить новую профессию. В получении новой специальности в сфере ИТ, дизайна и маркетинга заинтересованы домохозяйки (62%), находящиеся в поиске работы (61,6%) и пенсионеры (38,2%), а также работающие в найме респонденты (59,9%) и самозанятые (53,4%). При этом, более половины желающих трудоустроиться женщин и домохозяек отдают предпочтение дистанционному формату работы: 57,1% и 60,8% соответственно.

Опрошенные уточнили, что в сфере ИТ их в большей степени привлекают профессии программистов, тестировщиков и аналитиков. Больше всего хотят быть программистами и тестировщиками и системными аналитиками офисные сотрудницы (17,2% и 16% и 12,6%), а также те, кто еще ищет работу (17,4% и 14,7%, 8%). Карьерный путь тестировщика также рассматривают 15,6% домохозяек и 13% самозанятых.

«Раньше существовал миф, что в ИТ идут только мужчины. Но мы прекрасно понимаем, что это не так. К примеру, в бизнес-аналитике работают в большинстве девушки. В инженерных дисциплинах, таких как data science, искусственный интеллект тоже легко строят карьеру девушки, потому что обладают более точным и разносторонним мышлением», — отметил СЕО GeekBrains Александр Волчек.

Востребованные digital-профессии среди женщин

Помимо ИТ женщины интересуются более широким пулом digital-специальностей. Так, профессия дизайнера популярна среди самозанятых (35,9%), домохозяек (32,1%) и желающих трудоустроиться (34,9%).

Наиболее востребованными среди всех женщин направлениями в маркетинге остаются SMM-менеджер (26,8%), маркетолог (23,4%) и специалист по настройке рекламы в интернете (19,6%). Самый высокий спрос на указанные профессии отмечается среди самозанятых участниц исследования: SMM-менеджер — 34,8%, маркетолог — 30,6%, специалист по настройке рекламы 26,5%.

Четверть женщин признались, что все еще не приняли решение о специализации в ИТ и нуждаются в более подробных консультациях.

Карьерные цели

Женщины, уже занятые на рынке труда, больше остальных готовы развивать навыки в сфере новых технологий (46,8%). Они же менее всего заинтересованы в открытии собственного бизнеса (только 14,3%).

В планах самозанятых увеличение дохода (60,2%), затем освоение новой профессии (53,4%) и развитие компетенций в сфере новых технологий (44,4%).

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35% пенсионеров хотят освоить новую профессию и работать удаленно, увеличивая свой доход. У 26,6% есть интерес к области новых технологий.

Домохозяйки стремятся объединить две цели: освоить новую профессию (62%), сохранив возможность работать из дома (60,2%).

Потребность в самообразовании

Все больше женщин сочетает профессиональное образование с личным развитием. Согласно данным опроса, в качестве дополнительной темы для изучения женщины выбирают психологию (50,3%). На втором месте оказался более глубокий психологический аспект — саморазвитие личности (45,9%). Замыкает тройку лидеров развитие интеллекта и памяти (36,1%). В список популярных тем для самообразования также входят более практические задачи, а именно знания для создания и развития бизнеса (35%).

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Примечательно, что темы отношений и семьи, коммуникации между взрослыми и детьми интересуют женщин в меньшей степени и находятся в самом конце рейтинга с долей 26,9%,17,9% и 11,6% соответственно.

В десятку популярных направлений для самообразования вошли также фотография (35,8%), изучение английского языка (26,2%), бизнес- и финансовая аналитика (24,5% и 18,5% соответственно).

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