Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов

Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» внедрит систему маркировки уровня L4 Utrace HUB. ИТ-решение позволит фармпроизводителю автоматизировать процесс сериализации БАДов при прохождении таможенного контроля. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Венгерская фармацевтическая компания «ЭГИС» является производителем дженерических лекарственных средств. Продукция под брендом «ЭГИС» реализуется в 62 странах мира. Ввоз ассортимента в Россию, хранение, оптовая торговля и маркетинг реализуется через российскую дочернюю компанию – ООО «ЭГИС-РУС».

В соответствии с проектом обязательной маркировки биологически активных добавок (БАДов) в России все производители и импортеры должны будут передавать сведения о такой продукции в государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ).

Компания «ЭГИС-РУС» заблаговременно начала подготовку к новым требованиям российского законодательства в области маркировки БАДов. В качестве партнера фармкомпания выбрала облачное решение L4 Utrace HUB, которое позволит заказывать криптокоды для БАДов, передавать их на таможенный склад, получать отчет о нанесении маркировки и направлять его через СУЗ (станцию управления заказами на эмиссию кодов) в ГИС МТ.

Сейчас проект находится на стадии системного интеграционного тестирования. В «ЭГИС-РУС» рассчитывают, что развертывание системы станет возможным до вступления в силу государственных требований об обязательной маркировке и заработает уже к маю 2023 г.

«Автоматизация процесса маркировки БАДов для прохождения таможенного контроля — это стратегический проект. Сейчас в «ЭГИС-РУС» будет внедряться минимально необходимая функциональность для объемно-сортового учета. Решение Utrace гибкое, и заказчик сможет расширить функциональность системы в следующем году. Кроме того, при необходимости в будущем можно будет легко и быстро подключать к Utrace HUB дополнительные элементы цепочки поставок. Для этой цели в решении уже предусмотрена готовая библиотека коннекторов, апробированная, в том числе, клиентами фармацевтической отрасли», — сказал Василий Савин, директор по консалтингу Utrace.

«Благодаря совместной работе с Utrace мы сможем апробировать и отладить процессы в течение весенне-летнего периода и полностью подготовиться к старту обязательной маркировки БАДов. Уверены, что успешная реализация проекта сможет повысить прозрачность товаропроводящей цепочки, что исключит возможность контрафакта на рынке и укрепит доверие конечных потребителей к БАДам», — отметила Ольга Духанова, коммерческий директор ООО «ЭГИС-РУС».

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Компания Utrace — разработчик и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Команда Utrace – это более 90 экспертов и консультантов в области разработки, технологий и бизнес-процессов. Utrace предлагает свои услуги и продукты на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также для всех зарубежных производителей.