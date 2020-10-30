«Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу

«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформы телемедицины, использующей ресурсы сети клиник «Мать и дитя». Дистанционные консультации будут оказываться в рамках программы ОМС и на коммерческой основе, в том числе на базе портала госуслуг.

«Доктис» передаст совместному предприятию исключительные права на ИТ-систему компании, «Цифромед» обеспечит экспертную и методологическую поддержку для соответствия стандартам государственных систем и сервисов в области здравоохранения.

«Во время пандемии нагрузка на систему здравоохранения существенно выросла, из-за масштаба распространения заболевания возник дефицит врачей и ресурсов. В условиях действующих ограничений нежелательно посещать места скопления людей, в том числе и медицинские учреждения, а людям пожилого возраста рекомендовано не выходить из дома. В этих обстоятельствах самым безопасным и простым способом получения помощи стали дистанционные медицинские консультации, их востребованность многократно выросла. Наша общая работа в рамках совместного предприятия, объединение ресурсов, экспертиз и возможностей по развитию телемедицинской платформы помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения, повысить доступность и эффективность дистанционной медпомощи», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Совместное предприятие аккумулирует экспертную базу по разработке перспективных продуктов и сервисов телемедицины, центр разработки программных продуктов, которые позволяют проводить врачебные онлайн-консультации, а также офисы управления развитием технологий.

«По экспертным оценкам, объем российского рынка телемедицины в 2019 г. составил 1,5 млрд руб. Пандемия COVID-19 стимулировала рынок дистанционных медицинских консультаций, ожидается его кратный рост. В связи с этим совместно с “Доктис” мы приняли решение запустить собственную медицинскую платформу. Услуги будут оказываться как в рамках программы ОМС, так и на коммерческой основе, в том числе на базе единого портала государственных услуг», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.