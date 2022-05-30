Модульбанк подключил сервис Samsung Pay для карт «Мир»

Клиенты Модульбанка теперь могут оплачивать покупки по карте «Мир» с помощью мобильного сервиса Samsung Pay. Сервис доступен для владельцев смартфонов Samsung и реализован при технологической поддержке процессингового центра «Картстандарт».

Samsung Pay – мобильный платежный сервис, позволяющий быстро оплачивать покупки смартфоном.

Чтобы оплатить покупку, нужно просто провести по экрану снизу вверх и выбрать карту «Мир», а затем подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения и поднести смартфон к терминалу для оплаты.

В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.