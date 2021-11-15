Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк

Совкомбанк реализовал проект миграции портфеля банковских карт клиентов банка «Восточный». Всего мигрировало около 700 тысяч карт в рамках присоединения «Восточного» к Совкомбанку.

Совместными усилиями объединенной проектной команды Совкомбанка, банка «Восточный» и процессингового центра «КартСтандарт» реализован проект миграции портфеля банковских карт платежных систем Visa и «Мир» на процессинговые мощности «КартСтандарта».

Кроме этого, выполнено переключение платежных сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay с сохранением активности ранее подключенных к мобильным сервисам карт на новом процессинге без перевыпуска.

Бесшовный переход

«Совкомбанк в настоящее время входит в топ-10 крупнейших финансовых групп России и является лидером рынка по то темпам роста активов. Такая динамика развития бизнеса универсального банка невозможна без качественной технологической составляющей, включая обеспечение полноценной и бесперебойной поддержки платежного инструментария. Мы рады быть сопричастными к истории успеха Совкомбанка и сделаем всё от нас зависящее, чтобы пользовательский опыт всех его клиентов соответствовал лучшим рыночным практикам», — говорит Майя Глотова, директор процессингового центра «КартСтандарт».

Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк

«Нам удалось осуществить перенос банковских карты клиентов «Восточного» максимально бесшовно без перевыпуска карт и необходимости заново подключать их к платежным сервисам. Кроме этого клиентам стали доступны все преимущества, которые имеют держатели карт «Халва». Это далеко не первая успешная миграция карточного портфеля, которую мы делаем совместно с ПЦ «КартСтандарт», и каждый подобный проект имеет особенности, которые пополняют опыт наших команд», — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.