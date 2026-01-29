Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чуйко Денис
СОБЫТИЯ
Чуйко Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
|Microsoft Windows 2000 8679 1
|FreePik 1480 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Киселев Александр 114 2
|Окулов Валерий 7 1
|Шишлин Андрей 1 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Кабанов Кирилл 9 1
|Бугаенко Валерий 32 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Савельев Виталий 55 1
|Кирюшин Сергей 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415703, в очереди разбора - 727537.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.