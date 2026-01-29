Разделы

Чуйко Денис


СОБЫТИЯ


29.01.2026 В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против 1
01.07.2011 Бывший CIO «Аэрофлота» занялся информатизацией «Почты России» 1
29.01.2008 Леонид Рейман поддерживает объединение "ЦентрТелекома" и "Центрального телеграфа" 1
29.06.2005 Россиян в отдаленных регионах обеспечат спутниковой связью 1
21.04.2005 В борьбе за рынок подписки восстановлен статус-кво 1
16.09.2003 Российская почта получит значительные инвестиции 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Чуйко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
SAP SE 5454 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
9084 1
Ростелеком 10388 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Почта России ПАО 2260 5
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Альфа-Банк 1885 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 679 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
FreePik 1480 1
Apple iPhone 6 4861 1
Киселев Александр 114 2
Окулов Валерий 7 1
Шишлин Андрей 1 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Кабанов Кирилл 9 1
Бугаенко Валерий 32 1
Рейман Леонид 1059 1
Савельев Виталий 55 1
Кирюшин Сергей 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 158015 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 2
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 75 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Израиль 2785 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1001 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 273 1
Россия - Крайний Север 321 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 515 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3251 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 2
АиФ - Аргументы и факты 50 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 1
