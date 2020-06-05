Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото

Inoi выпустил в продажу 4G-смартфон Inoi 7 2020 с ярким 6,22-дюймовым 19,5:9 IPS HD+ экраном c технологией In-Cell. Дисплей Inoi 7 2020 собран по технологии полной ламинации, что улучшает углы обзора и контрастность изображения, а также уменьшает толщину устройства до 8,8 мм. Поддерживается пять одновременных касаний экрана и используется 2,5D-стекло с небольшим закруглением граней. Модель понравится тем, кто предпочитает видео-контент и ценит большой экран смартфона.

Смартфон оснащен процессором Quad Core SC9832E и ОС Android 9. Оперативная память – 2 ГБ, встроенная – 16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ. Для безопасности персональных данных поддерживается способ разблокировки устройства по лицу.

Одновременно поддерживается работа двух SIM-карт. Смартфон оснащен аккумулятором 3000 мА*ч. Предусмотрена двойная камера 8 Мп с автофокусом и фронтальной – 5 Мп.

Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном

Inoi 7 2020 можно приобрести в официальном интернет-магазине Inoi в двух расцветках – классический черный и Sky Blue с синим градиентом. Стоимость устройства – 4990 руб.