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Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

INOI представила новую линейку кнопочных телефонов с мощным аккумулятором, полноформатным USB Type A портом для зарядки других гаджетов и большим экраном до 2,8 дюймов – INOI 109, INOI 249 и INOI 289.

Старшие модели INOI 289 и INOI 249 оснащены аккумулятором 2500 мА*ч и выполняют функцию портативной зарядки, благодаря удобно разъему Type A. Так под рукой всегда будет дополнительный внешний аккумулятор для других устройств, включая, смартфоны, фотоаппараты, плееры и навигаторы.

INOI 289 отличается самым большим экраном в линейке – 2,8 дюймов. В свою очередь INOI 249 имеет 2,4 дюймовый экран. Младшая модель INOI 109 оснащена меньшим дисплеем и объемом аккумулятора – 1,8 дюймов и 2000 мАч.

Все телефоны выполнены в сдержанном минималистичном стиле. Поддерживается одновременная работа двух SIM-карт. Для меломанов предусмотрен FM-приемник и классический разъем для наушников 3,5 мм. Также имеется Bluetooth 4.0 и фонарик.

Устройства доступны в официальном интернет-магазине бренда в черном цвете. Стоимость: INOI 109 – 990 рублей; INOI 249 – 1490 рублей; INOI 289 – 1790 рублей.

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