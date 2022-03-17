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Inoi обновил линейку смартфонов, увеличив их производительность на 35%

Inoi открывает продажи обновленной линейки доступных смартфонов с улучшенной производительностью: Inoi A52 Lite 32GB и Inoi A22 Lite 16GB. Об этом CNews сообщили представители Inoi.

Работу интерфейса смартфонов обеспечивают 4-ядерный чипсет UNISOC SC7731E с ARM Cortex A7, с тактовой частотой 1,4 ГГц и современная операционная система Android 11 Go. Чистый Android выглядит и работает именно так, как задумано компанией Google.

Вкупе все это увеличивает производительность смартфонов на 35%, скорость обработки изображений на 75% в сравнении с устройствами Inoi предыдущего поколения.

Inoi A52 Lite 32GB. Смартфон с 5,5-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 18:9. Объем встроенной 32 ГБ с возможностью использования карты памяти до 128 Гб. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Оснащен основной камерой 5 МП и фронтальной 2 МП.

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Inoi A52 Lite 32GB

Стоимость Inoi A52 Lite 32GB – 5490 руб*.

Inoi A22 Lite 16GB. Базовый смартфон с 5-дюймовым 16:9 ярким HD IPS-экраном. Объем встроенной памяти — 16 ГБ с возможностью расширения на 32 ГБ. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Предусмотрена основная камера 5 МП и фронтальная 2 МП.

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Inoi A22 Lite 16GB

Стоимость Inoi A22 Lite 16GB – 4990 руб*.

Для продления работы устройств предусмотрена темная тема. Она интегрирована во все компоненты системы и продумана таким образом, чтобы элементы интерфейса смотрелись еще выразительнее. Это помогает продлить время работы смартфона и снижает нагрузку на зрение в темное время суток. Темная тема включается сразу для всех приложений Google, таких как «Календарь» и «Фото».

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Смартфоны оснащены тремя отдельными слотами: два для SIM-карт и отдельный слот для карты памяти microSD.

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Технические характеристики

Для удобства пользователей предусмотрена разблокировка по отпечатку пальца по лицу — Face Unlock.

* Цена может менять с учетом текущего курса доллара.

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Inoi — компания, основанная в 2016 г., специализирующаяся на разработке и производстве бытовой электроники. Первый смартфон Inoi представил на всемирной выставке Mobile World Congress 2017 в Барселоне. В 2018 г. компания выпустила широкую линейку мобильных телефонов и устройств на операционной системе Android.

Inoi предоставляет официальную гарантию один год. На все смартфоны предустановлено фирменное приложение, которое позволяет ознакомиться со всеми особенностями устройства, проконсультировать у технического специалиста или пообщаться с клубом фанатов Inoi. При необходимости прямо в приложении можно заказать недостающие аксессуары. Также в приложении можно найти ближайший из 188 сервисных центров по всей России.

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