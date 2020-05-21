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INOI выпустил безрамочный смартфон с качественным экраном за 4990 рублей

Техника
, Текст: Владимир Бахур

INOI выпустил новый смартфон INOI 7 2020 на операционной системе Android 9. Это одно из наиболее доступных устройств с каплевидным вырезом. Первые 100 покупателей смогут приобрести устройство за 3990 в официальном интернет-магазине inoi.com.

INOI 7 2020 – 4G-смартфон с ярким и качественным 6,22-дюймовым 19,5:9 IPS HD+ экраном c технологией In-Cell. Дисплей INOI 7 2020 собран по технологии полной ламинации, что улучшает углы обзора и контрастность изображения, а также уменьшает толщину устройства до 8,8 мм. Поддерживается 5 одновременных касаний экрана и используется надежное 2,5D стекло с небольшим закруглением граней. Модель понравится тем, кто предпочитает видео-контент и ценит большой экран смартфона.

За быструю работу интерфейса отвечает процессор Quad Core SC9832E и современный Android 9. Оперативная память – 2 ГБ, встроенная – 16 ГБ, с возможностью расширения до 128 ГБ. Для безопасности персональных данных поддерживается современный способ разблокировки устройства по лицу. В своей ценовой категории это лучшие показатели.

Одновременно поддерживается работа двух SIM-карт. Смартфон оснащен аккумулятором 3000 мАч. Предусмотрена двойная камера 8 МП с автофокусом и фронтальной – 5 МП.

INOI 7 2020 уже доступен в официальном интернет-магазине inoi.com в двух расцветках – классический черный и Sky Blue с синим градиентом. В подарок к каждому смартфону INOI дарит 2 урока английского языка в онлайн-школе Skyeng.

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