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Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена

4696
Техника
, Текст: Владимир Бахур

INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных приложений – WhatsApp, Facebook, а также сервисов Google (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search).

INOI 283K, в отличии от большинства 2G кнопочных телефонов, работает в сетях 3G и может подключаться к Wi-Fi. Это позволяет использовать сервисы и приложения, которым необходим доступ к интернету, например, навигацию и мессенджеры. Для пользователей устройств на KaiOS разработано множество приложений, доступных в KaiStore. Так для любителей видео-контента приложение YouTube специально адаптировано для кнопочных телефонов.

Умный телефон оснащен большим 2,8 дюймовым экраном. На нем удобно просматривать фото и видео, общаться в социальных сетях и играть. Основная камера 2 Мп и фронтальная 0,3 Мп, позволяют делиться фотографиями в мессенджерах и совершать видеозвонки, а умный голосовой помощник Google Assistant поможет быстро набрать текст.

INOI 283K работает на процессоре MTK6572. Объем оперативной памяти 0,5 Гб, встроенной – 4 Гб, предусмотрена установка карты памяти MicroSD до 32 Гб. Стоит отметить, что ОС занимает очень мало места в памяти устройства и является энергоэффективной. Так аккумулятор 2000 мА*ч обеспечивает 12 часов непрерывного разговора и 270 часов в режиме ожидания. Устройство имеет два отдельных слота для SIM-карт.

INOI 283K представлен в черном цвете. Оформить предзаказ можно в официальном интернет-магазине inoi.com, стоимость — 1990 рублей.

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