Россияне выпустили сверхдешевый телефон, работающий две недели от одной зарядки

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В России вышел отечественный телефон Inoi 242, заряда которого хватает на две недели работы. Это реализовано за счет аккумулятора повышенной емкости и отсутствия энергоемких компонентов.

14 дней без подзарядки

Российская компания Inoi разработала классический сотовый телефон Inoi 242 из сверхбюджетного сегмента рынка. По заверениям разработчиков, он способен обходиться без подзарядки в течение двух недель.

В российской рознице Inoi 242 стоит 1200 руб., и в стоимость входит цветной 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 230х320 пикселей (формат QVGA). Доступно два варианта расцветки – классический черный и темно-синий.

Фокус с продвинутой автономностью

Способность Inoi 242 работать до двух недель на одном заряде обусловлена несколькими факторами. В первую очередь это наличие литиевого аккумулятора емкостью 2000 мАч – для сравнения, в смартфоне iPhone X 2017 г. установлена батарея 2716 мАч.

Ежедневная подзарядка телефону Inoi 242, в отличие от смартфонов, не требуется

Эффективный расход энергии АКБ также связан с отсутствием в телефоне поддержки сотовых сетей не только четвертого (LTE), но и третьего (3G) поколения – Inoi 242 работает исключительно в GSM-сетях. Подключение к таким сетям требует минимум заряда, но в то же время лишает возможности пользоваться быстрым мобильным интернетом.

14 дней – предел автономной работы телефона в режиме ожидания. В режиме разговора аппарат продержится 12,75 часа.

Внешний вид

Inoi 242 выполнен в классическом моноблочном корпусе с аппаратной клавиатурой на лицевой панели. Тыльная часть телефона пластиковая, но имеет тиснение «под кожу» как элемент дизайна. Сзади же производитель разместил модуль фотокамеры, характеристики которой на момент публикации материала оставались неизвестными. На официальном сайте Inoi в описании телефона говорилось о полном отсутствии фотомодуля. Камера в данной модели дополнена светодиодной вспышкой, рядом с которой разместился основной динамик.

Фотокамера в Inoi 242 есть, но в то же время ее нет

На боковых торцах Inoi 242 нет никаких функциональных элементов, на нижнюю грань вынесены микрофон, 3,5-миллиметровый разъем под наушники интерфейс microUSB 2.0 для зарядки. Сверху расположен двойной светодиодный фонарик, активирующийся путем нажатия и удержания центральной кнопки на навигационной клавише.

Технические характеристики

Inoi 242 существует в единственной конфигурации, включающей процессор MediaTek MT6261D, 32 МБ встроенной памяти, модуль оперативной памяти идентичного объема и поддержку карт памяти microSD до 16 ГБ. В телефон можно установить две SIM-карты стандартного формата miniSIM, как в телефонах и смартфонах начала XXI века.

Inoi 242 в темно-синем исполнении

В Inoi 242 предусмотрена возможность подключения проводных наушников, а также есть модуль Bluetooth 2.1. Размеры аппарата составляют 127х51х12 мм, а его вес производитель не раскрывает. В наличии встроенный FM-тюнер для прослушивания радиостанций и веб-браузер. Подключение к интернету осуществляется только по GPRS – поддержка EDGE в этом телефоне не реализована.

Другие продукты Inoi

Компания Inoi основана в 2016 г. и специализируется на производстве бюджетных смартфонов и планшетов. Первым смартфоном компании стал Inoi R7, представленный в 2017 г. и использующий российскую ОС Sailfish Mobile OS RUS. Смартфон предназначен для корпоративного сектора.

В 2018 г. у производителя появилась линейка смартфонов и кнопочных телефонов под управлением Android. Пока что компания продает свои устройства на рынках России, Казахстана и Киргизии. На момент публикации материала стоимость самого дорогого ее гаджета не превышала 6000 руб.

Среди устройств Inoi есть смартфон 5X Lite, вышедший в январе 2019 г. и получивший дизайн в стиле современных смартфонов Apple iPhone – присутствует узнаваемый вырез в экране. В декабре 2018 г. компания выпустила сверхдешевый Android-смартфон под названием Inoi 1 Lite, оцененный в 2000 руб. За эти деньги у него есть 4-дюймовый дисплей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятор 1000 мАч и встроенный накопитель на 4 гигабайта.

Среди линейки сотовых телефонов можно выделить модель Inoi 244 Quatro, дебютировавшую, как и Inoi 1 Lite, в декабре 2018 г. Ее главное конкурентное преимущество заключается в поддержке четырех SIM-карт. Еще один интересный экземпляр – телефон Inoi 288S, выполненный в стиле очень популярной в России модели Nokia 8800. Аппарат выполнен в форм-факторе вертикального слайдера и располагает стальным корпусом, а его рекомендуемая стоимость составляет 3000 руб.