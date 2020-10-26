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INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда

Техника

INOI открывает продажи смартфона INOI 2 Lite 2021 – обновленной версии самой популярной модели. INOI 2 Lite – первый смартфон бренда на операционной системе Android, который компания представила в мае 2018 г. В 2019 г. был выпущен обновленный INOI 2 Lite 2019. Продано 400 тыс. смартфонов этой модели.

В отличие от предыдущей версии, INOI 2 Lite 2021 работает на базе операционной системы Android 10 Go, вместо Android 8 Go, созданной специально для бюджетных смартфонов. Android 10 Go занимает на 15% меньше памяти, а также использует меньше оперативной памяти, что увеличивает скорость работы INOI 2 Lite 2021.

INOI 2 Lite 2021 работает на чипсете Unisoc SC7731E. Новый процессор имеет более мощный GPU Mali T820 с поддержкой технологии Vulkan для игр, а также более низкое энергопотребление, что позволяет дольше оставаться на связи. Смартфон работает в сетях 3G. Объем оперативной памяти устройства — 1 ГБ, встроенной — 8/16 ГБ в зависимости от модификации с возможностью расширения до 32 ГБ. Смартфон оснащен тремя отдельными слотами: два для SIM-карт и отдельный слот для карты памяти micro-SD. Для удобства пользователей предусмотрена разблокировка по лицу — Face Unlock. Емкость аккумулятора в обновленной версии INOI 2 Lite 2021 увеличена на 10% с 2250 до 2500 мАч.

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INOI 2 Lite 2021

INOI 2 Lite 2021 оснащен 5-дюймовым экраном с соотношение сторон 16:9. В черном цвете корпус выполнен из приятного на ощупь soft-touch покрытия, а цветные версии представлены в привлекательных градиентных расцветках.

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Характеристики INOI 2 Lite 2021

Модель будет продаваться в России и СНГ. Стоимость INOI 2 Lite 2021 в официальном интернет-магазине inoi.com от 3490 до 3790 руб. в зависимости от модификации.

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