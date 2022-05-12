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Inoi представил беспроводные наушники inoiPods за 1490 рублей

Inoi выпустил в продажу доступные беспроводные наушники inoiPods со стереозвуком за 1490 руб. Компактные наушники в черном или белом цвете подойдут для занятий спортом с предусмотренной технологией защиты от воды. Об этом CNews сообщили представители Inoi.

inoiPods – наушники с радиусом действия более 10 метров. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.0. Предусмотрены технологии EDR и BLE, которые увеличивают скорость передачи информации через Bluetooth, а также обеспечивают стабильную связь и снижают потребляемую мощность. Диапазон частот 20 Гц – 20000 Гц.

В каждый из наушников встроены микрофоны, которые обеспечивают высокое качество речи в процессе телефонного разговора. С помощью наушников можно принять или завершить вызов, набрать последний номер, включить функцию ожидания или удержания вызова. Для комфортного разговора используется технология шумоподавления.

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inoiPods

Аккумулятор каждого наушника 30 мАч, аккумулятор зарядного кейса 400 мАч. Так в режиме разговора наушники автономно работают 3,5 часа, в режиме воспроизведения – 4 часа, а в режиме ожидания – 25 часов с одной подзарядки. Зарядка устройства осуществляется от USB Type-C, также возможна беспроводная зарядка. Предусмотрен индикатор уровня заряда.

Наушники совместимы с гаджетами под Android и iOS, с компьютерами и ноутбуками.

inoiPods представлены в черном и белом цвете. В комплекте зарядный кейс, наушники, кабель USB Type-C. Стоимость устройства 1490 руб.

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Безопасность

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Inoi — компания, основанная в 2016 г., специализирующаяся на разработке и производстве электроники. Первый смартфон Inoi представила на всемирной выставке Mobile World Congress 2017 в Барселоне. В 2018 г. компания выпустила линейку мобильных телефонов и устройств на операционной системе Android.

Inoi предоставляет официальную гарантию 1 год. На все смартфоны предустановлено фирменное приложение, которое позволяет ознакомиться со всеми особенностями устройства, проконсультировать у технического специалиста или пообщаться с клубом фанатов Inoi. При необходимости прямо в приложении можно заказать недостающие аксессуары.

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