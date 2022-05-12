Inoi представил беспроводные наушники inoiPods за 1490 рублей

Inoi выпустил в продажу доступные беспроводные наушники inoiPods со стереозвуком за 1490 руб. Компактные наушники в черном или белом цвете подойдут для занятий спортом с предусмотренной технологией защиты от воды. Об этом CNews сообщили представители Inoi.

inoiPods – наушники с радиусом действия более 10 метров. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.0. Предусмотрены технологии EDR и BLE, которые увеличивают скорость передачи информации через Bluetooth, а также обеспечивают стабильную связь и снижают потребляемую мощность. Диапазон частот 20 Гц – 20000 Гц.

В каждый из наушников встроены микрофоны, которые обеспечивают высокое качество речи в процессе телефонного разговора. С помощью наушников можно принять или завершить вызов, набрать последний номер, включить функцию ожидания или удержания вызова. Для комфортного разговора используется технология шумоподавления.

inoiPods

Аккумулятор каждого наушника 30 мАч, аккумулятор зарядного кейса 400 мАч. Так в режиме разговора наушники автономно работают 3,5 часа, в режиме воспроизведения – 4 часа, а в режиме ожидания – 25 часов с одной подзарядки. Зарядка устройства осуществляется от USB Type-C, также возможна беспроводная зарядка. Предусмотрен индикатор уровня заряда.

Наушники совместимы с гаджетами под Android и iOS, с компьютерами и ноутбуками.

inoiPods представлены в черном и белом цвете. В комплекте зарядный кейс, наушники, кабель USB Type-C. Стоимость устройства 1490 руб.

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Inoi — компания, основанная в 2016 г., специализирующаяся на разработке и производстве электроники. Первый смартфон Inoi представила на всемирной выставке Mobile World Congress 2017 в Барселоне. В 2018 г. компания выпустила линейку мобильных телефонов и устройств на операционной системе Android.

Inoi предоставляет официальную гарантию 1 год. На все смартфоны предустановлено фирменное приложение, которое позволяет ознакомиться со всеми особенностями устройства, проконсультировать у технического специалиста или пообщаться с клубом фанатов Inoi. При необходимости прямо в приложении можно заказать недостающие аксессуары.