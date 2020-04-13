Lenovo готовит антикризисный смартфон со съемным аккумулятором, чтобы побороться с Xiaomi

Lenovo готовит к релизу недорогой смартфон A7 на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863 с 2 ГБ оперативной памяти. Его цена может оказаться на уровне дешевых Xiaomi Redmi 8 и Redmi 9, но, в отличие от них, у него есть съемный аккумулятор повышенной емкости – на 4000 мАч.



Дешевая новинка Lenovo

Компания Lenovo работает над смартфоном самого базового уровня под названием A7. Моноблок по данным ресурса Gizmochina, способен обеспечить до 416 часов автономной работы за счет аккумулятора повышенной емкости (для устройства из бюджетного сегмента) и экономичного «железа».

Стоимость Lenovo A7 на момент публикации материала известна не была, но на его доступность указывают технические характеристики и принадлежность к линейке A-series, изначально включающей лишь недорогие устройства. Не исключено, что цена А7 окажется на уровне смартфонов Redmi 8 и Redmi 9, самых доступных мобильников Xiaomi, которые можно приобрести приблизительно за $100-110 (7400-8100 руб. по курсу ЦБ на 13 апреля 2020 г.).

Стоимость Lenovo A7 не должна отпугнуть никого даже на фоне экономического кризиса из-за коронавируса

Смартфон будет доступен в черном и темно-синем цветах корпуса, задняя крышка которого окажется съемной. Под ней будет скрываться аккумулятор, тоже поддающийся замене без полной разборки аппарата. Сроки начала продаж Lenovo A7 не установлены.

Недорогой процессор, небольшой экран и дефицит памяти

Lenovo собрала A7 на основе восьмиядерного ARM-процессора SC9863 производства компании Unisoc. Она выпускает мобильные чипы с 2011 г., отдавая предпочтение моделям начального уровня, и до 2018 г. она носила название Spreadtrum. Руководство компании приняло решение о переименовании в стремлении избавиться от ассоциаций с производителем дешевых процессоров, и в феврале 2020 г. Unisoc разработала первый в мире шестинанометровый чип для смартфонов со встроенным 5G-модемом.

Тем не менее, SC9863 – это именно бюджетный процессор, произведенный по устаревшему 28-нанометровому техпроцессу. Его энергоэффективные ядра Cortex A55 развивают частоту 1,6 ГГц, а видеоподсистема представлена в нем графическим ядром PowerVR IMG8322.

Лотка под SIM-карты в Lenovo A7 нет - для их замены придется каждый раз снимать заднюю крышку

Памяти в Lenovo A7 тоже сравнительно немного – объем оперативной памяти равен 2 ГБ, а емкость встроенного накопителя производитель на момент публикации материала не раскрывал, как и разрешение IPS-дисплея. Известны лишь его диагональ (6,1 дюйма) и плотность (320 пикселей на дюйм), хотя, по данным Gizmochina, его разрешение должно составить 1560х720 пикселей (формат HD+). Дисплей смартфона занимает 87% лицевой панели корпуса и располагает каплевидным вырезом под селфи-камеру.

Солидная емкость аккумулятора и базовые фотокамеры

Снизить стоимость A7 Lenovo смогла путем установки в него фотокамер начального уровня. Фронтальный модуль базируется на пятимегапиксельном сенсоре, тогда как основной включает две матрицы – на 16 и 2 Мп. В смартфоне заявлено наличие алгоритмов искусственного интеллекта для работы со снимками.

Redmi 8, один из потенциальных соперников Lenovo A7

Аккумулятор Lenovo A7 характеризуется емкостью 4000 мАч, и это больше, чем у iPhone 11 Pro (3046 мАч) стоимостью от 90 тыс. руб. на российском рынке и даже iPhone 11 Pro Max (3969 мАч), оцененного минимум в 110 тыс. руб. Информации о поддержке смартфоном быстрой зарядки или наличия у него порта USB-C на момент публикации материала не было. Одного заряда АКБ Lenovo A7 хватит на 416 часов работы в режиме ожидания, 10 часов воспроизведения видео, 57 часов разговоров или 84 часа в режиме проигрывания аудио.

Lenovo A7 поставляется с предустановленной ОС Android 9 Pie и сканером отпечатков пальцев, выведенным на тыльную панель корпуса.