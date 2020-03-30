Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100
Xiaomi готовит смартфон Redmi 9 на замену доступному Redmi 8, вышедшему полгода назад. В новой модели Xiaomi сохранит аккумулятор гигантской емкости (5000 мАч) и вдвое увеличит количество камер, а также избавится от 28-нанометрового процессора Qualcomm в пользу 12-нанометрового MediaTek. При всем этом цена Redmi 9 не превысит $120.
Дешевый камерофон
Компания Xiaomi работает над сверхбюджетным смартфоном Redmi 9, который впервые за всю историю линейки обзаведется четырьмя основными камерами. В его предшественнике Redmi 8, вышедшем в середине осени 2019 г., установлен двойной модуль.
Одним из основных достоинств Redmi 9 станет его стоимость, которая, по информации портала GizChina, составит от $100 (7800 руб. по курсу ЦБ на 30 марта 2020 г.) до $120 (9300 руб.) в зависимости от комплектации. На момент публикации материала было известно о двух его версиях: базовой с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и топовой с 4/64 ГБ.
Предварительная дата релиза Redmi 9 – третий квартал 2020 г. Смартфон будет доступен минимум в двух оттенках – синем и фиолетовом, и поступит в продажу с прошивкой MIUI 11 поверх ОС Android 10.
Добавим, что в I квартале 2020 г. Xiaomi выпустила сразу несколько смартфонов Redmi нового модельного года. К ним относятся аппараты среднего уровня Redmi Note 9 Pro и Pro Max, а также Redmi K30 Pro и Pro Zoom из флагманского сегмента. Последние в настоящее время являются самыми доступными представителями своего класса.
Фотокамеры
В то время как Redmi 8 располагает сенсорами 12 и 2 МП на тыльной панели, грядущий Redmi 9 сможет предложить камеры с разрешением 13, 8, 2 и 2 МП. Первый – это основной модуль, второй получит широкоугольную оптику, а третий будет использоваться для макросъемки.
Последний сенсор квадрокамеры – это ToF-модуль для определения глубины кадра, он будет использоваться с целью размытия фона при портретной съемке. Этот сенсор Xiaomi вынесла в отдельный модуль, объединив его со светодиодной вспышкой – в главном модуле его место занял сканер отпечатков пальцев.
Параметры оптики фотокамер Redmi 9 остаются неизвестными, как и максимальное разрешение записываемого с их помощью видео. Фронтальный модуль по сравнению с Redmi 8 не изменился, сохранив 8-мегапиксельное разрешение.
По количеству камер Redmi 9 опережает даже прошлогодние флагманы Redmi K20 и K20 Pro, у которых было три сенсора на тыльной панели. Тем не менее, возможностей съемки у Redmi 9 будет меньше ввиду хотя бы того, что главная камера в Redmi K20 Pro – это Sony IMX586 с разрешением 48 МП, снабженная 6-элементной оптикой с диафрагмой f/1,75.
Аккумулятор, память и процессор
Систему питания, как и фронтальную камеру, Redmi 9 позаимствовал у предшествующей ему модели. АКБ здесь имеет емкость 5000 мАч, и подобное пока почти не встречается в смартфонах в пределах $120.
Неизвестно, станет ли Xiaomi добавлять в Redmi 9 поддержку быстрой зарядки, но в Redmi 8 она присутствует. В нем реализована 18 ваттная зарядка по интерфейсу USB-C, хотя зарядное устройство такой мощности в комплект его поставки не входит. В коробке с Redmi 8 находится блок питания на 10 Вт (5 В, 2 А).
В Redmi 9 не будет процессора Qualcomm. В отличие от Redmi 8, собранного на 8-ядерном 28-нанометровом чипе начального уровня Snapdragon 439, в его основе окажется Helio G80 тайваньской компании MediaTek.
Анонсированный в феврале 2020 г., Helio G80 производится по нормам 12-нанометровой технологии и содержит два кластера ядер. В первом находятся два высокопроизводительных Cortex-A75 на частоте 2 ГГц, а во втором – шесть Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Видеоподсистема процессора – это Mali-G52 MC2 с частотой 950 МГц.
Helio G80 поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, но не умеет работать с флеш-памятью UFS. Это означает, что в Redmi 9 будет установлена более медленная память eMMC 5.1, поддержка которой в G80 присутствует.
Возможный конкурент
По состоянию на 30 марта 2020 г. не было представлено ни одного смартфона на Helio G80. Первым может стать Realme 6i компании Oppo, о чем свидетельствуют утекшие в Сеть рекламные материалы.
Realme 6i может стать основным конкурентом Redmi 9. Ему приписывают наличие батареи той же емкости (5000 мАч) с поддержкой 18-ваттной зарядки и основной камеры с более высоким разрешением – 48 МП. Дата анонса Realme 6i не установлена.