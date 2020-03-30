Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100

Xiaomi готовит смартфон Redmi 9 на замену доступному Redmi 8, вышедшему полгода назад. В новой модели Xiaomi сохранит аккумулятор гигантской емкости (5000 мАч) и вдвое увеличит количество камер, а также избавится от 28-нанометрового процессора Qualcomm в пользу 12-нанометрового MediaTek. При всем этом цена Redmi 9 не превысит $120.

Дешевый камерофон

Компания Xiaomi работает над сверхбюджетным смартфоном Redmi 9, который впервые за всю историю линейки обзаведется четырьмя основными камерами. В его предшественнике Redmi 8, вышедшем в середине осени 2019 г., установлен двойной модуль.

Одним из основных достоинств Redmi 9 станет его стоимость, которая, по информации портала GizChina, составит от $100 (7800 руб. по курсу ЦБ на 30 марта 2020 г.) до $120 (9300 руб.) в зависимости от комплектации. На момент публикации материала было известно о двух его версиях: базовой с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и топовой с 4/64 ГБ.

Предварительная дата релиза Redmi 9 – третий квартал 2020 г. Смартфон будет доступен минимум в двух оттенках – синем и фиолетовом, и поступит в продажу с прошивкой MIUI 11 поверх ОС Android 10.

Redmi 9 станет первым смартфоном линейки, экипированным квадрокамерой

Добавим, что в I квартале 2020 г. Xiaomi выпустила сразу несколько смартфонов Redmi нового модельного года. К ним относятся аппараты среднего уровня Redmi Note 9 Pro и Pro Max, а также Redmi K30 Pro и Pro Zoom из флагманского сегмента. Последние в настоящее время являются самыми доступными представителями своего класса.

Фотокамеры

В то время как Redmi 8 располагает сенсорами 12 и 2 МП на тыльной панели, грядущий Redmi 9 сможет предложить камеры с разрешением 13, 8, 2 и 2 МП. Первый – это основной модуль, второй получит широкоугольную оптику, а третий будет использоваться для макросъемки.

Последний сенсор квадрокамеры – это ToF-модуль для определения глубины кадра, он будет использоваться с целью размытия фона при портретной съемке. Этот сенсор Xiaomi вынесла в отдельный модуль, объединив его со светодиодной вспышкой – в главном модуле его место занял сканер отпечатков пальцев.

Параметры оптики фотокамер Redmi 9 остаются неизвестными, как и максимальное разрешение записываемого с их помощью видео. Фронтальный модуль по сравнению с Redmi 8 не изменился, сохранив 8-мегапиксельное разрешение.

По количеству камер Redmi 9 опережает даже прошлогодние флагманы Redmi K20 и K20 Pro, у которых было три сенсора на тыльной панели. Тем не менее, возможностей съемки у Redmi 9 будет меньше ввиду хотя бы того, что главная камера в Redmi K20 Pro – это Sony IMX586 с разрешением 48 МП, снабженная 6-элементной оптикой с диафрагмой f/1,75.

Аккумулятор, память и процессор

Систему питания, как и фронтальную камеру, Redmi 9 позаимствовал у предшествующей ему модели. АКБ здесь имеет емкость 5000 мАч, и подобное пока почти не встречается в смартфонах в пределах $120.

Неизвестно, станет ли Xiaomi добавлять в Redmi 9 поддержку быстрой зарядки, но в Redmi 8 она присутствует. В нем реализована 18 ваттная зарядка по интерфейсу USB-C, хотя зарядное устройство такой мощности в комплект его поставки не входит. В коробке с Redmi 8 находится блок питания на 10 Вт (5 В, 2 А).

Несмотря на то, что черный цвет для Redmi 9 не заявлен, его прототип окрашен именно в него

В Redmi 9 не будет процессора Qualcomm. В отличие от Redmi 8, собранного на 8-ядерном 28-нанометровом чипе начального уровня Snapdragon 439, в его основе окажется Helio G80 тайваньской компании MediaTek.

Анонсированный в феврале 2020 г., Helio G80 производится по нормам 12-нанометровой технологии и содержит два кластера ядер. В первом находятся два высокопроизводительных Cortex-A75 на частоте 2 ГГц, а во втором – шесть Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Видеоподсистема процессора – это Mali-G52 MC2 с частотой 950 МГц.

Helio G80 поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, но не умеет работать с флеш-памятью UFS. Это означает, что в Redmi 9 будет установлена более медленная память eMMC 5.1, поддержка которой в G80 присутствует.

Возможный конкурент

По состоянию на 30 марта 2020 г. не было представлено ни одного смартфона на Helio G80. Первым может стать Realme 6i компании Oppo, о чем свидетельствуют утекшие в Сеть рекламные материалы.

Oppo хочет выпустить смартфон на Helio G80 раньше, чем это сделает Xiaomi

Realme 6i может стать основным конкурентом Redmi 9. Ему приписывают наличие батареи той же емкости (5000 мАч) с поддержкой 18-ваттной зарядки и основной камеры с более высоким разрешением – 48 МП. Дата анонса Realme 6i не установлена.