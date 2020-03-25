Xiaomi выпустила самые дешевые флагманы 2020 года. Цена. Видео

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 Pro в трех модификациях на самом мощном процессоре Snapdragon 865. Его цена начинается от $425, и это вдвое дешевле самого доступного аппарата в линейке Samsung Galaxy S20.

Новый бестселлер Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, ставшие самыми доступными флагманами на новом и самом производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Модели относятся к топовому сегменту и между собой различаются исключительно возможностями основной камеры. В модельном ряду Redmi они сменили флагмана Redmi K20 Pro, дебютировавшего весной 2019 г. Добавим, что Xiaomi выделила Redmi в отдельный бренд в январе 2019 г.

Премьера новинок Xiaomi проходила в онлайне – компания отменила полноценную офлайн-презентацию в связи с пандемией коронавируса. Смартфоны поступят в продажу в белом, сером, фиолетовом и синем оттенках корпуса, классический черный цвет для них пока недоступен.

Сроки поступления новинок Redmi в продажу Xiaomi не сообщают, но цены на них известны. Младший Redmi K30 Pro будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем по цене $480 (37,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 марта 2020 г.). Увеличение объема флэш-памяти до 256 ГБ повысит стоимость до $525 (41,4 тыс. руб.). Отдельно в продажу поступит и самая базовая версия Standard Edition с памятью 6/128 ГБ за $425 (33,5 тыс. руб.), что и делает Redmi K30 Pro самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865. Для сравнения, самый доступный смартфон Samsung линейки Galaxy S20 с таким же процессором стоит 70 тыс. руб.

Вся гамма цветов Redmi K30 Pro

Модификация Standard Edition недоступна для Redmi K30 Pro Zoom – данная модель предложена в комплектациях 8/128 ГБ ($540, 42,6 тыс. руб.) и 8/256 ГБ ($565, 44,6 тыс. руб.) Стоимость смартфонов в российской рознице остается неизвестной. Во всех аппаратах есть поддержка сетей 5G.

Безрамочный дисплей и продвинутые фотокамеры

Для смартфонов серии Redmi K30 Pro Xiaomi выбрала дисплей AMOLED с поддержкой HDR10+, полностью лишенный вырезов и окруженный рамками толщиной 1,75 мм сверху и по бокам (нижняя грань ненамного толще). Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и поддержку разрешения Full HD+, но частота обновления 120 Гц ему недоступна – только стандартная 60 Гц. В наличии встроенный сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass 5. Экран имеет пиковую яркость 800 нит и занимает почти 93% площади лицевой панели смартфона.

Распаковка Redmi K30 Pro

Ввиду отсутствия выреза в дисплее фронтальную камеру в данном случае было решено сделать выдвижной. Она основана на 20-мегапикслеьном сенсоре, а ее механизм рассчитан минимум на 300 тыс. срабатываний.

Основная камера смартфонов состоит из четырех сенсоров – 64 (Sony IMX686), 2, 13 и 8 МП. Главный датчик располагает оптической стабилизацией, как и 8 МП, и у последнего есть макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм. 13-мегапиксельный датчик получил сверхширокоугольный объектив с углом обзора 123 градуса, а 2 МП – это ToF-камера, используемая для размытия фона при портретной съемке.

Redmi K30 Pro Zoom располагает тем же набором камер, но в данном случае он дополнен 3-кратным оптическим и 30-кратным гибридным зумом. Оба смартфона способны записывать видео в разрешении 8К и вести фотосъемку в формате HEIF.

Память, питание и охлаждение

Xiaomi установила в Redmi K30 Pro и Pro Zoom современную высокоскоростную память – для оперативной используется LPDDR5, как в намного более дорогих Samsung Galaxy S20, а в качестве накопителя применен модуль UFS 3.1. Модификация Standard Edition в этом плане немного отличается – в ней установлен более медленный модуль LPDDR4X, что тоже сыграло свою роль в снижении итоговой стоимости смартфона.

Xiaomi убрала сканер отпечатков пальцев в Redmi K30 Pro под дисплей

Все модификации нового флагмана Redmi работают от аккумулятора емкостью 4700 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, за счет которой заряжается с 0% до 100% за 63 минуты по интерфейсу USB-C.

За отвод тепла от памяти процессора отвечает система охлаждения с испарительной камерой, соединенная с девятью температурными датчиками.

Дополнительные подробности

Все версии Redmi K30 Pro, включая базовую Standard Edition, укомплектованы чипом NFC для бесконтактной оплаты. В наличии два слота под SIM-карты, ИК-сенсор для управления домашней техникой, двухдиапазонный ресивер GPS, а вместе с ним – модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.

Xiaomi не уточнила, из какого материала изготовлена задняя панель Redmi K30 Pro

Прошивка смартфона – это Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Redmi K30 Pro снаряжен отдельным входом под наушники, несмотря на наличие USB-C.