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Xiaomi Qin Xiaomi Qin AI Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2024 Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж 1
08.11.2019 Продажи смартфонов Sony показали худший результат за 10 лет 1
03.09.2019 Начались продажи неприлично длинного и сверхдешевого смартфона Xiaomi 4
19.07.2019 Xiaomi выпускает уникальный неприлично длинный смартфон. Цена 4
02.08.2018 Xiaomi выпустит кнопочный телефон с искусственным интеллектом за $30 4

Публикаций - 6, упоминаний - 15

Xiaomi Qin и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2252 4
Google LLC 12736 2
Sony 6746 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Samsung Electronics 11093 1
X Corp - Twitter 2940 1
Huawei 4685 1
BBK OPPO Electronics 486 1
Philips 2100 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 81 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5702 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26926 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22675 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10738 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13293 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6275 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2399 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5405 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8542 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2778 3
Наушники - Headphones 4506 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13529 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10407 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29772 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3166 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1086 2
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 632 2
USB micro 974 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3966 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10243 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7957 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28379 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1767 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3607 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8824 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2516 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1837 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6869 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9585 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1103 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4666 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 1
Call Recorder - Запись звонков - запись разговора 76 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10771 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26411 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 2
Tsinghua Holdings - UNISOC SC - серия чипсета 26 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 2
Xiaomi Mi Пульт ДУ 5 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 2
Google Android 9 - Android Pie 218 2
Opera Mini - браузер 213 1
Nokia 6300 4G 32 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
KaiStore 4 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 86 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - Nucleus OS 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 3006 1
Google Android 15295 1
Linux OS 11576 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2259 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3568 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6314 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 965 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 199 1
Linux KaiOS - Мобильная операционная система 17 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 1
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19231 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 393 1
Япония 13820 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6205 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53693 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3378 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2394 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1372 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1419 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3797 1
WCCFTech - Издание 112 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
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