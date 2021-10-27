Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03

В России в ближайшем будущем может появиться смартфон Galaxy A03, который может оказаться упрощенной версией модели Galaxy A03s, оцененной в 12 тыс. руб. Новый аппарат может стоить в пределах 10 тыс. руб. В этой ценовой категории осталось не так много крупных игроков. К примеру, Xiaomi предлагает всего две соответствующие модели.

Смартфон Samsung, который можно купить без кредита

Компания Samsung планирует выпустить в России новый ультрабюджетный смартфон Galaxy A03. Косвенное подтверждение этому специалисты профильного ресурса 91Mobiles обнаружили на российском сайте компании в разделе со справочной информацией.

Упоминания устройства с индексом SM-A032F/DS, где две последние буквы указывают на поддержку двух SIM-карт, также были обнаружены в справочных материалах индийского сайта Samsung. Вероятно, Индия и Россия станут первыми странами, в которых Galaxy A03 появится в свободной продаже.

США тоже наверняка будут в этом списке. Samsung не публикует подробности о грядущем бюджетнике. Вместо нее это сделала американская Федеральная комиссия по связи (FCC), опубликовавшая в Сети подробности о спецификациях устройства.

Судя по всему, анонс смартфона уже не за горами

Даже по названию видно, что Galaxy A03 окажется одним из самых доступных смартфонов в актуальной линейке компании. Скорее всего, это упрощенная версия моноблока Galaxy A03s, прибывшего в Россию, как сообщал CNews, в середине августа 2021 г. На 27 октября 2021 г. его цена в российской рознице составляла 12 тыс. руб. за единственную доступную комплектацию с 64 ГБ памяти.

Известные подробности

Благодаря утечке из FCC и базы данных бенчмарка GeekBench, выяснилось, что Galaxy A03 немного похож на А03s по части «железа». В частности, в нем заявлено наличие батареи на 5000 мАч и отсутствие поддержки сетей пятого поколения.

Galaxy A03s во многом лучше своего потенциального бюджетного «родственника»

Смартфон будет укомплектован всего лишь 2 ГБ оперативной памяти, что автоматически гарантирует отсутствие полноценной ОС Android. Google еще в 2020 г. изменила системные требования своей мобильной платформы, и теперь на все устройства с 2 ГБ оперативной памяти (и меньше) должна устанавливаться ее урезанная версия под названием Android Go.

Galaxy A03s это ограничение никак не касается. Смартфон снаряжен 4 ГБ оперативной памяти, а такого объема полноценной Android более чем достаточно.

Согласно GeekBench, грядущий Galaxy A03 будет работать на базе процессора Unisoc SC9863A, относительно старого по современным меркам. Он вышел еще в конце ноября 2018 г., и для его производства задействуется 28-нанометровый техпроцесс.

Внутри CPU есть восемь ядер Cortex-A55, половина которых работает на частоте 1600 МГц, а другая половина – на 1200 МГц. В бенчмарке GeekBench 5 процессор набрал 136 и 609 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно, а AnTuTu 9 выдал ему 121,1 тыс. баллов.

Обзор Galaxy A03s

Unisoc SC9863A встречается во многих смартфонах начального уровня. Например, в августе 2019 г. его использовала российская компания BQ в своих смартфонах 5535L Strike Power Plus (7000 руб. на старте продаж) и 6035L Strike Power Max (8000 руб.), а в августе 2021 г. в России появился смартфон Lenovo K13 по цене около 7800 руб. с точно таким же чипом внутри.

Ориентировочная цена

Спрогнозировать стоимость Galaxy A03 на российском рынке пока не представляется возможным, но она явно будет ниже цены A03s, который за 12 тыс. руб. предлагает 64 ГБ встроенной памяти, 4 ГБ ОЗУ, экран 6,5 дюйма с разрешением 1600х720 точек, порт зарядки USB-C и четыре камеры – основную 13+2+2 Мп и фронтальную 5 Мп. В телефоне есть два SIM-слота, поддержка карт microSD до 1 ТБ и модуль Bluetooth 5.

Лицевая биометрия: от хайпа к реальности Внедрения

По версии экспертов портала 91Mobiles, на индийском рынке цена Samsung Galaxy A03 может оказаться в пределах 10 тыс. рупий (9265 тыс. руб. по курсу ЦБ на момент публикации материала).

Один из основных соперников Galaxy A03 на рынке России

В этой же ценовой категории из широко известных в России брендов присутствует не так уж много компаний. Например, в ассортименте китайской Xiaomi есть Redmi 9C NFC за 10 тыс. руб. За эти деньги его укомплектовали 2 ГБ RAM, 32 ГБ ROM, 8-ядерным процессором MediaTek Helio G35 на частоте до 2,3 ГГц (12 нм) экраном 1600х720 пикселей на 6,53 дюйма, чипом NFC для оплаты товаров и услуг, АКБ на 5000 мАч и камерами 13+2 Мп сзади и 5 Мп спереди.

Еще один ультрабюджетник Xiaomi

За 9000 руб. Xiaomi предлагает российским покупателям модель Redmi 9A. Цена включает CPU MediaTek Helio G25 (восемь ядер, 12 Нм, до 2 ГГц), 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ROM, батарею 5000 мАч, основную камеру на 13 Мп и селфи-модуль на 5 Мп, встроенный в HD+ экран на 6,53 дюйма. NFC-модуля в этом аппарате нет.