Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео

Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A52s и Galaxy A03s среднего и бюджетного классов соответственно. Релиз первого состоится через две недели, а A03s поступил в продажу, хотя пока только в Индии. Предшественники обоих аппаратов продаются в России, что увеличивает шансы их появления в российской рознице.

Новинки Samsung

Компания Samsung провела премьеру двух новых смартфонов базового и среднего уровней. Устройства получили названия Galaxy A52s и Galaxy A03s, и у каждого из них есть предшественник, продающийся на российском рынке.

Galaxy A03s – это бюджетная новинка Samsung стоимостью меньше 15 тыс. руб. с учетом актуального курса валют. Показ данного смартфона прошел в Индии, и его продажи в этой стране уже начались.

Младшая версия Samsung Galaxy A03s (3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ) в Индии стоит 11,5 рупий (11,38 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 августа 2021 г. Цена максимальной комплектации (4/64 ГБ) составляет 12,5 тыс. рупий (12,37 тыс. руб.).

Galaxy A03s – это замена модели А02s. Она доступна в российской рознице по цене 11 тыс. руб. за единственную модификацию 3/32 ГБ. Сроки появления и рекомендуемая стоимость A03s в России пока не установлены.

Найти внешние отличия Galaxy A52s от обычного А52 очень непросто

Что до Galaxy A52s, то этот смартфон можно считать усовершенствованной версией моноблока А52, оцененного в России в 30 тыс. руб. (4/128 ГБ) или в 35 тыс. руб. (8/256 ГБ). Цены A52s, как и дата релиза, объявлены пока только для Великобритании. В этой стране смартфон стоит 410 фунтов стерлингов (41,6 тыс. руб.) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Прием предварительных заказов будет открыт с 24 августа 2021 г., а начало продаж запланировано на 3 сентября 2021 г. Стоимость версий 8/128 и 8/256 ГБ будет объявлена позже.

Чем Galaxy A52s лучше предшественника

По сравнению с Galaxy A52 новый A52s совершенно не изменился с точки зрения внешнего вида. Дизайн остался абсолютно тем же, если не брать в расчет всего лишь один новый оттенок корпуса – мятный. А52 обходится без него, ему положены только черный, лавандовый и синий цвета.

Материал корпуса тоже остался прежним. Это пластик, укрепленный углеволокном. Samsung называет его «glastic» (комбинация слов glass и plastic).

Новому смартфону - новые расцветки

Внутри смартфона главным изменением стал отказ от 8-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 750G 5G в пользу более современного Snapdragon 778G 5G на 6 нанометрах. За счет улучшенного техпроцесса новый чип демонстрирует повышенную энергоэффективность и более высокую производительность. Также в нем используются восемь ядер Kryo 670 против Kryo 650 и видеоподсистема Adreno 642L вместо Adreno 619.

Смартфону достался экран Super AMOLED Infinity-O с диагональю 6,5 дюйма и поддержкой разрешения Full HD+ (2400x1080 точек). Он демонстрирует частоту обновления 120 Гц, а фронтальная камера встроена непосредственно в него и расположена по центру у верхней грани. Она имеет разрешение 32 Мп с диафрагму f/2,2.

Основной блок камер состоит из четырех сенсоров, которые от блока в обычном А52 не отличаются. Датчики имеют разрешение 64, 12, 5 и 5 Мп (основной, ультраширокоугольный, макро-камера и сенсор глубины) и диафрагмы f/1,8, f/2,2, f/2,2 и f/2,4 соответственно. Камера получила оптическую стабилизацию и светодиодную вспышку.

Батарея смартфона при емкости 4500 мАч поддерживает быструю зарядку до 25 Вт по USB-C. В смартфоне есть защита от воды и пыли (IP67), чип NFC для бесконтактных платежей, стереодинамики с Dolby Atmos и интегрированный в экран дактилоскоп.

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Размеры A52s составляют 160х75х8 мм при весе 189 граммов. Мобильник работает на Android 11 с прошивкой One UI 3.1

Возможности Galaxy A03s

Почти в четыре раза более дешевый в сравнении с Galaxy A52s, новый A03s располагает намного более скромными аппаратными возможностями.

Дизайн A03s очень скромный и одновременно строгий

В список характеристик A03s входит в первую очередь экран Infinity-V с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1560х720 пикселей. Это формат HD+ – Full HD-дисплей телефону не достался.

Прямо в экране есть каплевидный вырез под фотокамеру с разрешением 5 Мп с диафрагмой f/2,2. Встроенным сканером отпечатков пальцев этот дисплей не располагает – в данной модели дактилоскоп находится в боковой кнопке включения. Пропорции экрана составляют 20:9, а за счет широких по современным меркам рамок он занимает лишь около 82% площади лицевой панели корпуса. Сам корпус изготовлен из обычного пластика.

Galaxy A02

Процессор в новом Galaxy A03s используется 12-нанометровый. Это MediaTek MT6765, он же Helio P35, восемь ядер которого разбиты на два кластера. В первом находятся четыре Cortex A53 с частотой 2,35 ГГц, а оставшиеся четыре Cortex A53 работают на сниженной до 1,8 ГГц частоте. В наличии интегрированная графика PowerVR GE8320.

Смартфон укомплектован батареей на 5000 мАч с зарядкой до 15 Вт по USB-C. Доступные цвета корпуса – черный, темно-синий и белый.

Распаковка и обзор Galaxy A03s

Комплектация A03s предусматривает отдельный слот под карты microSD (он есть и в A52s). Также в смартфоне реализованы вход под проводные наушники, модули Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, FM-приемник и тройная основная камера. Она состоит из сенсоров на 13 Мп (f/2,2, широкоугольная оптика), 2 Мп (f/2,4, макро) и 2 Мп (f/2,4, датчик глубины).

Бюджетная новинка Samsung работает на Android 11 и, как и A52s, поставляется с прошивкой OneUI 3.1. В отличие от него, она не поддерживает сети пятого поколения. Размеры A03s составили 164x76x9 мм, вес – 196 граммов.