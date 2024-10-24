Новые детские планшеты Digma Kids A7

Бренд Digma, производитель электроники, объявляет о старте продаж новой версии детских планшетов Kids A7, предназначенных для развития и развлечений.

Планшеты Kids A7 оснащены 7-дюймовым экраном с IPS матрицей и разрешением 1024х600, частота обновления – 60 Гц. Планшетом можно управлять при помощи касаний, также в комплекте идёт стилус для рисования, который поможет раскрыть творческие способности ребенка. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Для адаптации яркости экрана используется специальный модуль коррекции цвета. С помощью интеллектуального алгоритма он настраивает изображение на экране, обеспечивая яркую картинку и комфорт для глаз при любом освещении.

Digma Digma Kids A7

Новинки работают на базе производительного восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A с пиковой частотой до 1,6 Ггц, оперативная память – 2 ГБ. Встроенной памяти 32 ГБ хватит для установки развивающих приложений, также поддерживаются карты MicroSD до 128 ГБ.

Прочный корпус защитит устройство от возможных повреждений при падении, а компактный размер и вес 358 г позволят держать планшет даже одной рукой. Емкость аккумулятора составляет 2800 мАч. Разрешение основной камеры – 2 МП, разрешение фронтальной камеры – 0,3 МП. Этого хватит, чтобы ребенок мог сделать свои первые кадры или

позвонить родителям по видеосвязи. В Kids A7 возможно установить micro-SIM, чтобы всегда оставаться на связи и пользоваться устройством в дороге. Родители могут настраивать расписание работы приложений, обеспечивая баланс между развлечениями и обучением , а также просматривать записи об использовании устройства.

В продаже доступны планшеты двух цветов: розовый и синий. При покупке предоставляется гарантия от производителя на 12 месяцев. Стоимость устройств начинается с 5890 руб. Приобрести Kids A7 возможно на маркетплейсах или в сети магазинов «Ситилинк».