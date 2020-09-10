FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс

Один из ведущих китайских производителей электронных систем автоматики для транспортных систем компания FITSCO (Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo) и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), объявили о создании стратегического альянса по разработке высокотехнологичных решений в области интеллектуальных транспортных систем, автономного транспорта и умного города.

Партнеры планируют совместно заниматься научными исследованиями и разработкой решений для общественного транспорта. В том числе, систем беспилотного вождения на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Помимо этого, FITSCO и Cognitive Pilot займутся разработкой решений для модернизации транспортной инфраструктуры в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Джэк Ву, генеральный директор FITSCO, сказал: «Согласно совместному заявлению Государственного совета и Центрального комитета Коммунистической партии Китая, которые предъявляют высокие требования к развитию в стране транспортных систем с использованием систем искусственного интеллекта и решений в области Big Data, комплексная современная транспортная система будет создана в КНР к 2035 г. Отраслевая транспортная ассоциация также недавно выпустила «План развития умного городского железнодорожного сообщения», который охватывает все сферы городского хозяйства и предусматривает поэтапное создание соответствующей инфраструктуры. FITSCO также активно разрабатывает систему автономного вождения на основе искусственного интеллекта для использования, в частности, на метрополитене, на линиях скоростного рельсового транспорта и трамвайных путях. Интеграция систем и решений по управлению транспортными средствами, которые могут полностью взять на себя управление техникой, позволит упростить как структуру самой системы, так и снизить стоимость ее разработки».

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Новые цифровые технологии для общественного транспорта и умного города представляют собой крайне важные и перспективные направления для развития. Это партнерство позволит обеим компаниям ускорить разработку новых решений и упростит переход к концепции новой умной реальности – за счет комбинации технологий интеллектуальной инфраструктуры от FITSCO и технологий искусственного интеллекта для беспилотного транспорта от Cognitive Pilot. Такое сотрудничество повлияет также на экономическую эффективность процесса разработки технологий автоматизации общественного транспорта, и на применение этих технологий в организации интеллектуального передвижения в городской среде».

В России уже реализуется несколько масштабных проектов, направленных на обновление транспортной инфраструктуры страны. Самый крупный из них осуществляется при поддержке корпорации «ВЭБ.РФ». В рамках этого проекта на комплексную модернизацию городского транспорта планируется направить до 2030 г. свыше 5 трлн руб.

Протяженность трамвайных путей в России составляет более 2,5 тыс. км, а длина линий метро – свыше 650 км. Общее количество трамваев достигает 7,7 тыс., а вагонов метро – более 7,8 тыс. единиц, что делает эти виды общественного транспорта одними из наиболее перспективных рынков для внедрения современных технологий.

Ранее, весной этого года, FITSCO и Cognitive Pilot запустили в Китае совместный проект по разработке расширенной системы помощи водителю (ADAS) для трамваев. В дальнейшем, на базе ADAS планируется создать полностью автономную систему управления трамваем. Разрабатываемый компаниями программно-аппаратный комплекс состоит из набора сенсорных датчиков для наблюдения за окружающей средой и мощного бортового компьютера для вычисления данных и передачи инструкций системе управления транспортным средством. Система позволит существенно снизить количество аварий с участием городского общественного транспорта и минимизирует риски, зависящие от человеческого фактора.