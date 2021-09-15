Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России

Xiaomi подтвердила, что действительно блокировала смартфоны в российском Крыму. Она заявила, что это было связано с расследованием контрабандных операций, и добавила, что сейчас все телефоны вновь разблокированы. При этом компания не уточнила, когда следует ждать очередной блокировки.

Признание Xiaomi

Компания Xiaomi признала факт удаленной блокировки своих смартфонов в Крыму, Иране, на Кубе и в ряде других регионов мира. Ее представитель сообщил китайскому изданию Global Times, что это было «временной мерой» и являлось методом борьбы с незаконным ввозом устройств.

Газета Global Times, она же «Хуаньцю шибао» выпускается тем же издательством, что и «Жэньминь жибао», официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая и самая влиятельная газета КНР.

О неожиданной блокировке смартфонов Xiaomi CNews сообщал 10 сентября 2021 г. Компания лишила людей пользоваться своими смартфонами без предупреждения о планируемых санкциях. Проблема стала массовой.

Xiaomi не уточнила, как собирается компенсировать пользователям доставленные неудобства, и собирается ли вообще

Блокировка наступала спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства, равно как и персональные данные пользователя, становятся недоступны. Вместо них на экране появляется надпись, гласящая: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам».

Сообщение о блокировке на «окирпиченном» смартфоне

Представитель Xiaomi сообщил Global Times, что блокировка носила временный характер, и сейчас потребители вновь могут пользоваться своими смартфонами без каких-либо ограничений. С его слов, компания блокировала некоторые смартфоны в рамках некоего расследования контрабандных операций, «ущемляющих информационную безопасность пользователей и права потребителей». «Расследование дало значительные результаты, и теперь затронутые устройства можно разблокировать», – сказал представитель Xiaomi. Как именно компания определяла, какие мобильники блокировать, а какие нет, он не уточнил.

СНГ или Россия

Xiaomi не продает свои смартфоны на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, а также в Крыму и запрещает их ввоз на территорию данных регионов, что прописано в ее пользовательском соглашении. С чем это связано, компания не поясняет, но, как пишет Global Times, это может иметь отношение к США. Все перечисленные регионы находятся под американскими экспортными станциями.

10 сентября 2021 г. редакция CNews направляла Xiaomi вопрос о причинах блокировки смартфонов компании в Крыму, относящемся к России, в которой ее мобильники продаются на официальной основе. Компания проигнорировала запрос, но вместо этого спустя несколько дней прислала два весьма двусмысленных комментария.

«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», – говорится в первом из них, полученном глубоким вечером 11 сентября 2021 г.

Второе сообщение поступило вечером 13 сентября 2021 г. «Ни один смартфон Xiaomi в Европе и странах СНГ не подвергался блокировке, и компания не планирует предпринимать такие действия», – сказано в нем.

При этом компания не поясняет, считает ли она, что Крым по-прежнему относится к Украине, или же что она признает его присоединение к России.

В настоящее время Украина имеет неочевидный статус в СНГ. С одной стороны, в марте 2014 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ. Тогда же секретарь СНБО Украины заявил о начале процесса выхода Украины из состава СНГ.

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С другой стороны, Украина так и не предоставила документы о выходе из Содружества независимых государств. На сайте СНГ она по-прежнему числится в списке участников. В то же время Россия является членом СНГ.

Отношения между Украиной и СНГ покрыты тайной

11 сентября 2021 г. на ситуацию с блокировками мобильников Xiaomi отреагировал и Роспотребнадзор. Он сообщил РБК, что не получал жалоб по этому вопросу от жителей Крыма. «Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», – заявили представители регулятора.

Они подчеркнули, что действующее российское законодательство не позволяет привлечь Xiaomi к административной ответственности за эти действия. Тем не менее, с их слов, пользователи вольны обратиться в суд с имущественным иском к компании. «После изучения конкретных примеров Роспотребнадзором будут разработаны соответствующие рекомендации и рассмотрен вопрос о помощи потребителям с судебной защитой. Ведомство имеет право заявить групповой иск к изготовителю», – отметили сотрудники Роспотребнадзора.

Нарушение своего же пользовательского соглашения

В пользовательском соглашении, размещенном на официальном сайте Xiaomi, есть отдельный пункт за номером 14.2, в котором четко указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. В нем упомянуты и Крым, и Сирия, и Северная Корея, а также Куба, Иран и Судан.

Документ в то же время не содержит ни единого упоминания того, что пользование мобильниками на территории этих стран и регионов будет караться полной блокировкой. Это можно расценить как нарушение собственного же соглашения, что дает пользователям право обратиться в суд с иском против Xiaomi.

Крым упоминается в пользовательском соглашении Xiaomi прямым текстом

Факт блокировки мобильников подтвержден самими пользователями. На различных популярных ресурсах, включая Facebook, Reddit, XDA Developers и др., опубликованы десятки сообщений о санкциях Xiaomi, подкрепленных доказательствами в виде фотографий удаленно «окирпиченных» устройств.

Лидер по продажам в России

Как сообщал CNews, по итогам II квартала 2021 г. Xiaomi заняла первое место по количеству отгруженных смартфонов на российском рынке. Такую статистику предоставила аналитическая компания Counterpoint Research. Ее мнение разделяют и эксперты исследовательской компании Canalys. Согласно их данным Xiaomi лидировала на протяжении всего первого полугодия 2021 г.

Между тем, россияне тоже не возражают против пользования «контрабандных» смартфонов Xiaomi, приобретенных за рубежом. Как правило, это обусловлено более высокими российскими ценами на них. Для примера, смартфон Mi Mix 3, который Xiaomi привезла в Россию в феврале 2019 г. После пересечения границы он неожиданно подорожал на 10 тыс. руб.

В связи с этим существует вероятность блокировки таких мобильников и на территории России, если Xiaomi неожиданно начнет расследовать новые контрабандные операции.