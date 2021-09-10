Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки

Жители Крыма, Кубы, Ирана и ряда других стран начали жаловаться невозможность пользоваться смартфонами Xiaomi. Компания неожиданно начала блокировать их. Проблема приобретает массовый характер. Защититься от блокировки можно, но способы весьма нетривиальные.

Удаленное «окирпичивание» по-китайски

Компания Xiaomi без предупреждения приступила к блокировке смартфонов, нелегально ввезенных в различные страны. Как пишет портал XDA Developers, первыми с такой проблемой столкнулись жители полуострова Крым, сравнительно недавно ставшего частью России.

Другими словами, Xiaomi начала бороться с так называемыми «серыми» смартфонами, то есть теми, которые были ввезены в страну в обход официальных дистрибьюторов. Для России это особенно актуально, поскольку в стране мобильники компании в подавляющем большинстве случаев стоят значительно дороже, нежели в Китае. Россияне предпочитают заказать телефон на том же AliExpress и подождать посылку несколько недель, но при этом сэкономить несколько тысяч рублей. В качестве примера можно привести смартфон Mi Mix 3, который Xiaomi привезла в Россию в феврале 2019 г. После пересечения границы он неожиданно подорожал на 10 тыс. руб.

Жалобы на заблокированные смартфоны стали поступать не только из Крыма. Аналогичные сообщения начали приходить из Ирана, Кубы, Сирии и Судана. Что примечательно, в списке есть даже Северная Корея, и в данном случае совершенно непонятно, как ее жители смогли пробиться в полноценный интернет и сообщить о действиях Xiaomi.

Сообщение о блокировке, версия для Кубы

Сообщения о блокировках стали появляться на различных сайтах. Так, они есть на форуме XDA Developers (одно из них 7 сентября 2021 г. опубликовал пользователь под псевдонимом abood464).

В тот же день аналогичные посты были размещены и на Reddit. В частности, о блокировках сообщил пользователь yn4v4s. Проблема обсуждается даже в официальной кубинской группе Xiaomi в соцсети Facebook.

Не исключено, что в дальнейшем Xiaomi может начать блокировку «серых» смартфонах и в других регионах мира, в том числе и на всей территории России. Редакция CNews обратилась в компанию с соответствующим запросом, но на момент публикации материала ее представители ответить на него не смогли.

Также они не сообщили, что побудило компанию начать массовую блокировку мобильников, и почему эта кампания стартовала без каких-либо предупреждений. По сути, владельцы заблокированных мобильников могли лишиться единственного средства связи и не иметь возможности в срочном порядке купить новый смартфон.

Xiaomi не любит Крым

Экспортная политика Xiami запрещает продажу ее смартфонов в перечисленных регионах. Несмотря на это, За все 10 лет, что она выпускает смартфоны, компания ни разу не устраивала в них массовую блокировку. Единичные случаи, безусловно, были, но на этот раз речь может идти о тысячах пострадавших.

Чем Xiaomi так не нравится Крым, компания не уточняет

В своих сообщениях все пользователи пишут, что блокировка наступает спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства, равно как и персональные данные пользователя, становятся недоступны. Вместо них на экране появляется надпись, гласящая: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам».

Нарушение собственного пользовательского соглашения

В пользовательском соглашении, размещенном на официальном сайте Xiaomi, действительно есть пункт, в котором четко указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. В этом пункте за номером 14.2 упомянуты и Крым, и Сирия, и Северная Корея, а также Куба, Иран и Судан.

Обсуждение проблемы идет по всему интернету

Однако ни в этом, ни в одном другом пункте документа не сказано, что наказанием за нарушение будет являться полная блокировка смартфона. Таким образом, у жителей перечисленных регионов, пострадавших от действий компании, появилась возможность оспорить их.

Способы решения проблемы

По данным ряда пользователей форума XDA Developers, существует вероятность, что Xiaomi будет блокировать не все свои «серые» смартфоны, находящиеся в Крыму, Иране, на Кубе и в других перечисленных странах. Так, под «амнистию», по их словам, попадут те аппараты, что были активированы на территории той страны, где должны были продаваться.

Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга ИТ в госсекторе

К примеру, если житель Крыма заказал себе мобильник Xiaomi, предназначавшийся для рынка Китая, и если тот был активирован до отправки, то вероятность блокировки такого аппарата может быть невелика. Однако на момент публикации материала достоверных подтверждений этому предположению не было.

Спасти от блокировки, пишет пользователь форума XDA Developrs под ником patrick395x, может и установка кастомизированной прошивки. Для устройств Xiaomi вариантов таких прошивок существует великое множество, но для их установки нужен разблокированный загрузчик. Для его получения нужно обратиться напрямую в Xiaomi, что привлечет дополнительное внимание компании и повысит риск полной блокировки устройства.

По примеру Samsung

Xiaomi – не единственная компания, решившая удаленно блокировать устройства, приобретенные покупателями на заработанные ими деньги. В конце августа 2021 г. CNews писал, что аналогичная функция появилась и в смарт-телевизорах Samsung.

Согласно официальному заявлению корейского вендора, данная функция была внедрена в телевизоры для борьбы с их кражами. Однако она вполне может сработать и на устройствах приобретенных легально. Тогда владельцу придется доказывать факт покупки, то есть искать чеки или выписки по карте. В случае успеха на разблокировку потребуется до 48 часов, а в случае неудачи придется покупать новый телевизор.

В отличие от Xiaomi, Samsung честно предупредила пользователей о возможных санкциях

Избежать блокировки смарт-ТВ намного проще, чем в случае со смартфонами. Нужно всего лишь не подключать их к интернету, а смарт-функции реализовать через приставку стороннего производителя.