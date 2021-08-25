Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев

В смарт-ТВ Samsung появилась функция удаленной блокировки всех функций. Она нужна для борьбы с кражей телевизоров, но может сработать и на устройствах, приобретенных легально. Тогда владельцу придется доказывать факт покупки. В случае успеха на разблокировку потребуется до 48 часов.

Удаленный контроль над телевизорами

Владельцы смарт-телевизоров компании Samsung могут лишиться возможности пользоваться ими. Как пишет портал Bleeping Computer, корейский техногигант теперь может удаленно блокировать их по своему усмотрению.

Новая функция, открывающая перед Samsung такую возможность, носит название TV Block. Компания сможет приостановить работу устройства в любой момент без какого-либо согласования с пользователем.

Представители Samsung заявили, что TV Block – это новый способ борьбы с кражей телевизоров. Компания будет активировать ее только на украденных телевизорах.

После срабатывания TV Block смарт-ТВ Samsung превратится в нефункциональный элемент интерьера

Это означает, что в случае срабатывания TV Block пользователям придется самим доказывать Samsung факт покупки смарт-ТВ ее производства. Для этого прекрасно подойдут чеки или гарантийные талоны с датой покупки, которые владельцы телевизоров корейского вендора теперь будут вынуждены хранить в течение всего срока пользования ими.

Как это работает

Функция TV Block – это часть прошивки новых смарт-ТВ Samsung. Она встроена во все телевизоры, выпущенные с 11 июля 2021 г. Однако это не означает, что произведенные ранее телевизоры под ограничение не попадают. На них TV Block рано или поздно появится вместе с очередным обновлением прошивки.

Таким образом, пользователь, купивший смарт-ТВ Samsung, к примеру, три года назад и давно выкинувший чеки о покупке и истекший гарантийный талон, может остаться без приобретенного за свои деньги устройства. Редакция CNews обратилась к Samsung с вопросом о юридической обоснованности лишения таких людей их имущества. На момент публикации материала представители компании ответить на него не смогли.

Заявление о запуске TV Block

Также они не уточнили, в каких именно странах будет действовать функция удаленной блокировки. Следовательно, велик риск, что Россия входит в список.

Более того, существует «черный список» устройств подлежащих блокировке, и в него автоматически включены все новые телевизоры Samsung. Это сделано для того, чтобы их было невозможно украсть из магазина или со склада.

Чтобы убрать телевизор из этого списка, необходимо, чтобы продавец активировал его после совершения оплаты. Если он этого не сделает, свежекупленный смарт-ТВ попросту нельзя будет использовать.

Как избежать блокировки

Вероятность нарваться на блокировку умного телевизора Samsung можно снизить до нуля лишь одним способом – не подключать его к интернету. После того, как смарт-ТВ получит доступ в Сеть, функция TV Block проверит «черный список» на наличие в нем конкретно этого экземпляра и отключит на нем все основные функции.

При отсутствии соединения с интернетом смарт-возможности телевизора тоже будут недоступны. В этом случае пригодится внешняя ТВ-приставка любого производителя.

Если же владелец подключил смарт-ТВ Samsung к интернету и столкнулся с его блокировкой, то ему придется пройти через не самый удобный процесс его удаления из «черного списка». Для этого ему нужно будет отправить по электронной почте фотографии документов, подтверждающих право владения устройством.

Второй вариант – отнести телевизор в ближайший сервисный центр Samsung, прихватив с собой все те же документы о покупке.

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В итоге, единственный плюс TV Block для пользователей – это возможность самостоятельно заблокировать собственный телевизор. Подобное может пригодиться, если ТВ действительно был украден в результате грабежа, но для этого снова придется обращаться в Samsung. Если все пройдет удачно, то TV Block сработает, как только вор или тот, кому он продаст ТВ, подключит его к интернету.

Опыты на африканцах

По данным Bleeping Computer, идея внедрения функции TV Block возникла на фоне волны масштабных беспорядков в ЮАР, захлестнувшей страну в июле 2021 г. по причине заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы (Jacob Zuma). Жители страны начали крушить все на своем пути, а также грабить магазины.

Под раздачу попали, помимо прочих, магазины и склады Samsung. Тогда компания внедрила в стране функцию TV Block, чтобы предотвратить появление ее новых телевизоров на «черном рынке».

«Целью технологии является противодействие созданию вторичных рынков, связанных с продажей нелегальных товаров, как в Южной Африке, так и за ее пределами», – сообщили изданию представители Samsung.

Как обстоят дела с «серыми» телевизорами

Samsung не пояснила, коснется ли работа TV Block так называемых «серых» телевизоров, пользующихся заслуженной популярностью в России. «Серой» называют любую технику, приобретенную в другом государстве и ввезенную в страну в обход легальных дистрибьюторов бренда.

К примеру, если россиянин купил за границей любой гаджет Samsung для личного пользования, даже тот же телевизор, то при попадании на территорию России он станет «серым». Покупка устройств любой марки за рубежом весьма распространена среди россиян из-за слабости национальной валюты. Подавляющее большинство гаджетов в других странах стоят дешевле, чем в России.

Для примера, в российской рознице 85-дюймовый смарт-ТВ Samsung AU8000 на момент публикации материала стоил 200 тыс. руб. В США точно такой же телевизор оценивался в $1999 (147,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2021 г.) без учета налогов.

Российское представительство Samsung к попыткам россиян сэкономить и купить смарт-ТВ за рубежом относится отрицательно. С самого начала 2020 г. она стала блокировать смарт-функции на «серых» ТВ, ввезенных в Россию, что вызвало шквал жалоб пользователей.

По мнению Samsung, россияне должны покупать ее смарт-ТВ только в своей стране

Примеру Samsung последовала другая южнокорейская компания, LG. Как сообщал CNews, в октябре 2020 г. она тоже решила бороться с «серым» импортом при помощи блокировки смарт-функций на своих телевизорах.

Как и в случае с TV Block, решением подобной проблемы является покупка любой современной ТВ-приставки.