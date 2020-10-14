LG готовит массовое отключение своих смарт-ТВ в России

LG заблокирует в России все свои смарт-ТВ, приобретенные владельцами в других странах или ввезенные в Россию ритейлерами по «серой» схеме. Блокировка будет реализована программно – путем обновления прошивки.

LG оставит россиян без «серых» телевизоров

Компания LG начала борьбу с «серыми» смарт-ТВ, продающимися на территории России. Она готовит к релизу обновление прошивки для существующих моделей умных телевизоров, после установки которой, как сказано на сайте компании, «услуги Smart TV могут быть полностью недоступны или существенно ограничены» на “серых” устройствах.

LG не уточняет, какие именно смарт-функции будут отключены в случае частичной блокировки.

Изменения, как сказано на сайте LG, распространяются на Россию и страны СНГ, а также на Украину и Туркмению. Смарт-функции телевизоров будут ограничены частично или полностью, если приобретенная модель не имеет сертификата на соответствие требованиям технических регламентов в стране использования.

Кто под прицелом

Под «серыми» смарт-ТВ в данном случае подразумеваются телевизоры, приобретенные потребителями за границей в частном порядке и конкретно для себя. В эту категорию также попадают и ТВ, массово ввезенные в страну продавцами без предварительного получения необходимых разрешительных документов.

«Cерые» смарт-ТВ LG превратятся в обычные телевизоры

Телевизоры и другие устройства приобретаются по таким схемам, как правило, с единственной целью, которая заключается в экономии денег. Тот или иной вид техники в России может стоить дороже, чем, например, в США, и это отчетливо видно на примере смартфонов Apple. Так, анонсированный 13 октября 2020 г. iPhone 12 mini в США стоит от $730 (56,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2020 г.), а в России за него попросят минимум 70 тыс. руб. «Американский» смартфон вполне сможет полноценно работать на территории России, но при этом будет считаться «серым».

LG не раскрывает точный график обновления конкретных моделей телевизоров – известно лишь, что распространение «опасного» апдейта начнется 16 ноября 2020 г. Как сказано на сайте компании, этот график «может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны».

Как проверить телевизор на «серость» и решить проблему с блокировкой

Владельцам телевизоров LG, не уверенным в их «происхождении», стоит поискать на задней крышке или в техдокументации к модели маркировку «ЕАС». Она подтверждает, что продукция прошла все лабораторные испытания и процедуры оценки, установленные

в технических регламентах Евразийского Экономического Союза, и полностью отвечает их требованиям.

Также у телевизора есть номер модели и суффикс – они дают возможность понять, для какого рынка был выпущен телевизор. На сайте LG есть сервис для проведения такой проверки.

Модель и суффикс (слева) и маркировка ЕАС на задней панели смарт-ТВ LG

Если программная часть смарт-ТВ LG успела обновиться, и умные функции действительно перестали работать, то один из вариантов вновь вернуть их заключается в покупке дополнительной ТВ-приставки любого производителя, представленного на российском или мировом рынках. Ее приобретение обойдется в несколько раз дешевле трат на новый «белый» смарт-ТВ.

Преимущества обновления

Апдейт программного обеспечения умных телевизоров LG в итоге пойдет на пользу владельцам только «белых» моделей. Установка свежей прошивки улучшит функцию распознавания речи и модернизирует домашнюю панель управления, включая взаимодействие с устройствами IoT и подключение приложения LG Mobile ThinQ. Также обещано исправление ошибок, обнаруженных в существующих версиях прошивки.

История повторяется

Лишить россиян возможности приобретать «серые» смарт-ТВ и экономить деньги хочет не только LG – она, по сути, последовала примеру другой южнокорейской компании. Первой к такой тактике прибегла Samsung, и проблемы с доступом к смарт-функциям у владельцев ее телевизоров начались еще в конце января 2020 г.

В Samsung стали поступать массовые жалобы от пользователей на проблемы с их смарт-ТВ, на что она отреагировала официальным заявлением, опубликованным на сайте ее российского представительства 6 февраля 2020 г. В нем сказано, что «блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)».

Заявление Samsung

«Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования» – говорится в заявлении Samsung.

Решить проблему с заблокированными смарт-ТВ Samsung тоже можно путем приобретения умной ТВ-приставки.