Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов

Новый мировой лидер

В июне 2021 г. китайская Xiaomi стала ведущим мировым брендом смартфонов, обойдя по объему продаж в штучном выражении прежних лидеров Samsung и Apple. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint Research со ссылкой на итоги своего ежемесячного исследования Monthly Market Pulse Service.

Месячный рост продаж смартфонов Xiaomi по итогам июня 2021 г. составил 26% по сравнению с предыдущим месяцем, что сделало его самым быстрорастущим брендом месяца. По итогам II квартала 2021 г., отмечают в Counterpoint Research, Xiaomi также занимала вторую строчку среди мировых брендов по числу проданных смартфонов, а всего с момента своего создания в 2011 г. компания продала во всем мире порядка 800 млн своих смартфонов.

«С тех пор, как начался упадок Huawei, Xiaomi прилагала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за этого спада, – сказал директор Counterpoint Research по исследованиям Тарун Патхак (Tarun Pathak). – Компания разворачивается на рынках, унаследованных ею от Huawei и HONOR, таких как Китай, Европа, Ближний Восток и Африка. В июне Xiaomi еще больше помогло восстановление рынков Китая, Европы и Индии, а также падение Samsung из-за проблем с поставками».

Первая строчка на рынке России

Пресс-служба Xiaomi также сообщила CNews о том, что согласно новому отчету аналитиков Canalys, Xiaomi второй квартал подряд лидирует в России по числу поставленных смартфонов и продолжает укреплять свои позиции.

Глобальные продажи смартфонов, динамика, тройка лидеров, июнь 2021 г. (данные Counterpoint Research)

Так, по итогам II квартала 2021 г. компания нарастила свою долю на российском рынке до 35%, увеличив разрыв между первым и вторым местом с 5 до 13%.

Лидеры продаж смартфонов в России, II кв. 2021 г. (данные Canalys)

В начале 2020 года Xiaomi занимала в рейтинге Canalys третье место. На европейском рынке компания также продемонстрировала высокие результаты, впервые заняв первое место. Согласно Canalys, доля поставок Xiaomi в штучном выражении составила 28% при росте на 70% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Взлеты, падения и перспективы: причины и следствия

«Рынок Китая вырос на 16% (июнь к маю) благодаря проходившему в стране «Фестивалю 618», – сказал старший аналитик Counterpoint Research Варун Мишра (Varun Mishra). – В дополнение, Xiaomi является самым быстрорастущим OEM-производителем за счет своей агрессивной офлайн-экспансии в небольших городах и стабильной работы Redmi 9, Redmi Note 9 и серии Redmi K».

По его словам, причиной падения продаж смартфонов Samsung стала приостановка производства на ряде фабрик компании во Вьетнаме из-за новой волны пандемии COVID-19. В результате в каналах сбыта наблюдалось сокращение объемов поставок этого бренда, в том числе, популярной серии Samsung A.

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Таким образом, по мнению аналитиков Counterpoint Research, Xiaomi, обладающая большим портфолио среднего ценового сегмента и широким охватом рынка, получила наибольшую выгоду от краткосрочного дефицита продукции Samsung.

На ближайшую перспективу, считают в Counterpoint Research, Xiaomi продолжит перехватывать рыночную долю корейского бренда – до тех пор, пока ситуация на его производственных мощностях во Вьетнаме не улучшится. На более дальнюю перспективу – как только Samsung справится со своими производственными проблемами, позиции компаний в рейтинге мировых лидеров могут снова поменяться.

В конце июля 2021 г. CNews со ссылкой на аналитику Canalys Research рассказал о том, что мировые поставки смартфонов по итогам II квартала 2021 г. снизились на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, до 316,0 млн единиц. Ключевой причиной сокращения продаж, по мнению аналитиков, стал дефицит компонентов для производства смартфонов.

Согласно данным квартального отчета Canalys Research, Samsung сохранил позицию лидирующего мирового поставщика в штучном исчислении, однако разрыв между ней и Xiaomi, занявшей второе место, сократился. Apple с третьим местом показала минимальный в Топ5 прирост продаж в штучном выражении, однако с лихвой компенсировала его за счет цены своих смартфонов, в результате чего компания сообщила о 50% росте выручки в этом сегменте. Замкнули пятерку мировых лидеров Oppo и Vivo.

В июле CNews также рассказал о том, что по данным Canalys, Xiaomi впервые в истории заняла второе место в мире по объемам продаж смартфонов, сместив Apple на третью позицию. Согласно Canalys, по итогам II квартала 2021 г. Xiaomi удерживала 17% мирового рынка смартфонов в штучном, отставая от Samsung всего на 2% и опережая Apple на 3%.