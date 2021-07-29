На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем

Дефицит компонентов

Мировые поставки смартфонов по итогам II квартала 2021 г. снизились на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, до 316,0 млн единиц, сообщило независимое аналитическое агентство Canalys Research. Ключевой причиной сокращения продаж, по мнению аналитиков, стал дефицит компонентов для производства смартфонов.

Samsung по итогам квартала сохранила позицию лидирующего мирового поставщика в штучном исчислении, однако разрыв между ней и Xiaomi, занявшей второе место, стремительно сокращается. Apple с третьим местом показала минимальный в Топ5 прирост продаж в штучном выражении, за ней следуют Oppo и Vivo.

Как отмечают в Canalys Research, Apple с лихвой компенсировала мизерный прирост продаж iPhone в штучном выражении за счет цены своих смартфонов, в результате чего компания сообщила о 50% росте выручки в этом сегменте.

Пятерка глобальных лидеров

Компания Samsung по-прежнему возглавляет мировой рейтинг поставщиков смартфонов. Во II квартале 2021 г. компания поставила на рынок 58,0 млн смартфонов, что на 8% превышает показатели аналогичного квартала годом ранее.

Samsung может потерять лидерство в связи с лидерскими темпами развития Xiaomi

Китайская Xiaomi, недавно отобравшая у Apple второе место по глобальным продажам смартфонов, продолжает лидировать с рекордным по темпам прироста квартальным результатом 52,8 млн штук. В этой ситуации критичен не столько показанный результат, сколько темпы роста, которые по итогам квартала, согласно данным Canalys Research, продемонстрировала Xiaomi. Если 83% прирост продаж, показанный компанией за прошедший квартал, продлится дальше – на уровне скромных показателей роста Samsung, китайский производитель вполне может рассчитывать на перехват пальмы лидерства у корейской компании впервые за многие годы.

Динамика поставок мировых лидеров рынка смартфонов

Бренд 2 кв 2021, млн штук 2 кв 2021, доля рынка 2 кв 2020, млн штук 2 кв 2020, доля рынка Рост год к году 58 18% 53,7 19% 8% Xiaomi 52,8 17% 28,8 10% 83% Apple 45,7 14% 45,1 16% 1% Oppo 32,6 10% 25,8 9% 26% Vivo 31,2 10% 24,5 9% 27% Остальные 95,8 30% 106,8 38% Всего 316 100% 284,7 100% 11%

Источник: Canalys

Компания Apple по итогам II квартала 2021 г. продемонстрировала всего лишь 1% прирост продаж в штучном исчислении, до 45,7 млн смартфонов. Тем не менее, опубликованный на днях квартальный финансовый отчет компании показал 50% прирост продаж iPhone в денежном выражении.

«Значимая разница заключается в разнообразии поставляемых моделей iPhone», – сказал аналитик Canalys Research Ле Суан Чью (Le Xuan Chiew). – Apple выпустила недорогой iPhone SE в апреле 2020 года, и тогда его продажи заняли 28% от общего ассортимента. В этом году без нового iPhone SE его средняя отпускная цена резко выросла. Вдобавок, iPhone 12 mini не оправдывает ожиданий каналов сбыта, несмотря на оптовые скидки, а модели iPhone 12 Pro стали особенно популярными, показав рост на 37%. Для сравнения: в 2020 г. на продажи моделей iPhone 11 Pro приходилось 17% от всех поставок iPhone».

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Пятерку лидеров мирового рынка смартфонов по итогам II квартала 2021 г. замыкают бренды Oppo и Vivo, обеспечившие объемы поставок 32,6 млн и 31,2 млн смартфонов, соответственно. Интересно отметить, что по итогам отчетного квартала динамика продаж обоих компаний показала сравнимые результаты, так что говорить о преобладании продаж одного из этих брендов в ближайшей перспективе пока рано.

Перспективы рынка смартфонов

Аналитики Canalys Research полагают, что во второй половине 2021 г. Apple, как и всем остальным брендам, придется столкнуться с проблемой дефицита поставки компонентов. По мнению аналитиков, масштабы заказов компании сыграют свою роль при нормализации цепочки поставок, и в итоге компания вряд ли пострадает от дефицита в той степени, который грозит менее крупным конкурентам.

В дополнение, Apple есть определенный зазор ценовых предложений, с которым, как полагают аналитики, компания «может поиграть» ради покрытия расходов на рост цен на компоненты, в то время как конкуренты будут вынуждены изменить ценовую политику цены для поддержания прибыльности.

Битва за передел рынка между традиционными лидерами и рядом китайских вендоров только началась, полагают в Canalys Research. Так в последнее время китайские бренды Vivo и Oppo инвестировали значительные суммы в демонстрационный маркетинг на международных рынках, потратив их на спонсорство индийской премьер-лиги по крикету, а также на чемпионат мира по футболу, теннисный турнир в Уимблдоне и продвижение футбольного клуба «Барселона».

«Ряд регионов поддерживает число каналов продаж смартфонов на опасно низком уровне», –сказал менеджер Canalys по исследованиям Бен Стэнтон (Ben Stanton). – Крупные бренды уже прибегают к практике введения региональных приоритетов для максимального использования своих возможностей в период ограничений. Региональные менеджеры пытаются обеспечить достойное распределение, в результате чего уже возникли огромные внутренние конфликты, а ряд поставщиков лишился стимулов для достижения показателей».

По мнению аналитиков компании, по мере ослабевания ограничений в связи с пандемией рынок будет готов перейти к взрывообразному росту, и произойти это может уже в 2022 г.