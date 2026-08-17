В России создали систему навигации БПЛА, не требующую спутниковых и радиосигналов и указаний дроновода

Россиянам, одним из немногих в мире удалось создать систему автономной навигации беспилотников, основанную на методе визуальной одометрии. Такую технологию NASA применяло во время миссии на Марс в условиях отсутствия радио- или GPS-сигналов. Ее коммерческому использованию на Земле мешала сложность применяемых алгоритмов.



Навигация без спутниковых и радиосигналов

В компании «Площадь» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) разработан комплекс навигации БПЛА по видеопотоку на основе метода визуальной одометрии с использованием нейросети для идентификации целевого объекта по зафиксированному цифровому шаблону, выяснили «Известия».

Работа позволяет продвинуться к полной автономности дронов. Разработчики завершили научно-исследовательский этап и приступили к оснащению своей системой БПЛА, которые смогут ориентироваться в пространстве без радиосигналов, спутниковых модулей и оператора.

Российским инженерам удалось также решить проблему постепенного накопления погрешности за счет корректировки отклонений путем сравнения фактического рельефа с цифровым эталоном местности.

Марсианская технология

Для навигации без посторонней помощи дрон использует видеокамеры, которые непрерывно сканируют поверхность земли. Нейромодуль обрабатывает эти кадры в режиме реального времени и сопоставляет визуальную картинку с заранее загруженной цифровой картой местности.

magnific.com/diana-grytsku Видеокамеры дрона сканирую поверхность земли, а нейросеть по цифровому шаблону определяет местонахождение

Метод визуальной одометрии в земной беспилотной авиации появился после завершения марсианской миссии NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) в 2024 г. «Марсианскую» технологию использовал вертолет Ingenuity, который при движении «смотрел» вокруг и высчитывал смещение относительно точки взлета. Чертежи были опубликованы в открытых источниках.

Такой принцип навигации коренным образом меняет тактику применения БПЛА, сказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин: «Устройство способно перемещаться и выполнять задачи вовсе без антенн. Ему не требуются ни прямое управление, ни GPS, ни иные внешние ориентиры».

И хотя, по словам Кузякина, сама концепция известна более десяти лет, долгое время широкому практическому применению препятствовала высокий порог входа из-за сложнейших компетенциях программистов, создающих алгоритмы распознавания. Схожие упрощенные решения, например, технология компьютерного зрения Optic Flow, ограничиваются малой высотой и дальностью и пролететь сотню километров выше 500 м не способны.

Решения, основанные на методе визуальной одометрии, абсолютно устойчивы к помехам, что важно в условиях, когда на линии боевого соприкосновения спутниковый сигнал систематически глушится или фальсифицируется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнил военный эксперт Юрий Лямин.

Еще одним преимуществом является небольшая стоимость перевода беспилотников на новую технологию, а недостатком — естественные физические ограничения зрительной навигации, качество работы которой снижается при плотной облачности, сильном тумане, осадках и в темное время суток.

Россия доказала наличие технологической базы

Наибольших успехов в использовании метода визуальной одометрии, в том числе для боевых дронов, достигла американская компания Skydio.Теперь и Россия доказала, что входит в число стран, обладающих необходимой для этого технологической базой. «Отрадно, что компания "Площадь" включилась в гонку вооружений в этой новейшей сфере», — отметил Дмитрий Кузякин.

Кроме военного применения, разработка может использоваться в коммерческой логистике, для курьерской доставки и в сельском хозяйтстве.

В октябре 2025 г. CNews писал об испытательных автономных полетах над водной поверхностью с применением визуальная одометрии, проведенных компанией Wheelies. Разработка позволит выполнять задачи по обнаружению загрязнений, фиксации разливов нефтепродуктов и контролю состояния водных объектов в автоматическом режиме, без участия оператора и без зависимости от навигационной инфраструктуры.