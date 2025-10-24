Разделы

Цифровизация Техника
|

Wheelies протестировал систему полетов над водой для экологического мониторинга акваторий

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) провела испытания технологии автономных полетов над водной поверхностью. Разработка позволит выполнять задачи по обнаружению загрязнений, фиксации разливов нефтепродуктов и контролю состояния водных объектов в автоматическом режиме, без участия оператора и без зависимости от навигационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Полеты над водной поверхностью традиционно относятся к числу самых сложных: из-за постоянного движения волн удерживать стабильную высоту чрезвычайно трудно. Лидары, обычно обеспечивающие точное измерение расстояния до земли, над водой теряют эффективность — сигнал рассеивается или возвращается с искажениями, что делает данные нестабильными. Визуальная одометрия, напротив, анализирует изображение с бортовой камеры для определения перемещения дрона и его ориентации, однако и этот метод сталкивается с ограничениями: водная поверхность бликует, отражает небо и не дает стабильных ориентиров, из-за чего накапливаются ошибки навигации. Чтобы компенсировать искажения, специалисты Wheelies применили адаптивные ПИД-регуляторы, позволяющие дрону мгновенно реагировать на изменение уровня волн и автоматически корректировать траекторию полета, снижая нагрузку на оператора и повышая безопасность миссий. В ходе испытаний дрон, управляемый через платформу Wheelies, уверенно удерживал высоту и курс даже при отсутствии GPS-сигнала, используя метод визуальной одометрии.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Адаптивная система контроля высоты обеспечивает стабильную работу дронов в морских условиях. Для нас важно, что технология подтверждает эффективность не только в лабораторных тестах, но и в реальной акватории. Мы видим в таких решениях основу для целого класса экологических и исследовательских миссий — от мониторинга состояния вод до быстрого реагирования на аварийные разливы», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

Испытания проводились в спокойных условиях, однако алгоритмы уже готовы к проверке при волнении до 4 баллов. Система также может быть интегрирована с безэкипажными катерами: дрон способен автоматически следовать за судном, выполнять патрулирование акватории или возвращаться на базу без постоянного контроля.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще