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Россияне спрашивают о ценах на товары и услуги более 100 млн раз в месяц — данные «Яндекс Поиска»

Аналитики «Яндекс Поиска» отмечают, что сравнение цен остается значимым фактором для россиян при совершении покупок. Об этом говорят данные: в среднем каждый месяц «Поиск» «Яндекса» обрабатывает более 100 млн запросов, связанных с ценами и стоимостью, что указывает на высокий интерес пользователей к поиску оптимальных предложений. Кроме того, аналитики провели исследование, которое показало, что каждый четвертый россиянин сравнивает цены онлайн и офлайн. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно исследованию, 86% россиян сверяют цены в интернет-магазинах и традиционных торговых точках перед покупкой. При этом 26% постоянно сравнивают цены онлайн и офлайн, 30% делают это при планировании крупных приобретений, а еще 30,4% проверяют стоимость периодически.

Гибридный шопинг, сочетающий онлайн- и офлайн-покупки, набирает популярность. Многие используют возможность сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения независимо от места покупки. Например, после посещения физических магазинов они часто ищут аналогичные товары в интернете, чтобы убедиться в правильности выбора или найти более выгодные условия. По данным «Яндекса», ежедневно пользователи совершают более 1,3 млн поисковых запросов через умную камеру.

Среди популярных категорий товаров для онлайн-покупок выделяются электроника и бытовая техника (38,1%), товары для дома (36,3%) и одежда с обувью (31,8%). В офлайн-магазинах россияне чаще всего приобретают продукты питания (49,3%), одежду и обувь (35,1%), а также ювелирные украшения (24%).

При этом у посещения офлайн-магазинов остаются свои причины: возможность оценить товар вживую (43,8%), воспользоваться близостью магазина (23,7%) или получить консультацию продавца (27,7%). Однако даже после посещения физических магазинов покупатели часто обращаются к интернету, чтобы проверить цены и условия на аналогичные товары.

Россияне совершают покупки с разной частотой: 43,5% — несколько раз в неделю, каждый четвертый (26%) — примерно раз в неделю, 17% — 2–3 раза в месяц, а 14% — раз в месяц или реже.

«Сейчас покупатели все чаще подходят к покупкам как эксперты: читают отзывы, изучают характеристики, сравнивают цены онлайн и офлайн. Они используют «Поиск», чтобы заранее выбрать товар и найти лучшие цены, а в магазин уже приходят с целью увидеть товар вживую и убедиться в своем выборе. Все это стало частью привычного сценария: сначала — выбор и сравнение в интернете, потом — возможность проверить товар в магазине и забрать его по цене со скидкой, найденной онлайн», — отметил Денис Марфутин, директор по развитию e-commerce в «Яндекс Рекламе».

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