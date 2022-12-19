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«Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет сборщикам проводить оплату собранных заказов без участия кассиров и без использования касс самообслуживания. К данной технологии подключены все 93 торговых центра Metro по всей России.

При использовании «Виртуальных касс» отпадает необходимость оплачивать собранный заказ на кассе — взаиморасчет с торговым центром выполняется на основании сверки по проведенным софт-чекам. А софт-чек в данном случае — это механизм передачи по API (программный интерфейс приложения) состава собранного заказа в кассовое ПО магазина.

Если раньше сборщики комплектовали заказы и вставали в очередь на кассе торгового центра Metro вместе с обычными офлайн-покупателями, что доставляло неудобство клиентам и снижало скорость сборки и доставки, или использовали кассы самообслуживания, то сейчас необходимость использовать кассы просто отпала. Все взаиморасчеты благодаря «Виртуальным кассам» происходят онлайн, и после сборки заказа остается только передать его в доставку. Новая технология учёта товародвижения и оплаты заказов позволяет максимально ускорить доставку товаров из Metro.

«Виртуальные кассы» уже показали свою эффективность, – сказал Денис Марфутин, директор дивизиона электронной коммерции Metro. – Время сборки онлайн-заказов в Metro в ноябре сократилось на 25%. Это значит, что наши клиенты получают свои онлайн-заказы еще быстрее. А кассиры в торговых центрах могут уделять больше времени офлайн-клиентам, что особенно ценно в период предновогодних продаж».

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Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Эффективность использования площадей торговых залов в магазине актуальна для всех ретейлеров. От этого зависит объем генерируемой магазином выручки. Часто возможности пространства, занимаемого кассовыми линиями, ограничены. В высокий сезон эти проблемы становятся особенно актуальными и напрямую влияют на выручку торговой сети. Один из главных наших приоритетов — технологическая поддержка партнеров, в том числе для повышения скорости сборки онлайн-заказов. Увеличивая скорость сборки, «Сбермаркет» обеспечивает рост продаж ретейлера без дополнительных затрат на увеличение количества выделенных касс в торговых залах. Внедрение виртуальных касс позволяет «Сбермаркету» сократить время на оплату каждого заказа с 10 минут до 70 секунд, а ретейлерам — экономить до 1% от товарооборота на кассовом эквайринге».

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