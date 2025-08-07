Разделы

«Яндекс Роботикс» и «Яндекс Лавка» запустили первый роботизированный даркстор

«Яндекс Роботикс» автоматизировал сборку заказов в московском дарксторе «Яндекс Лавки». В специально оборудованной «робозоне» задействованы автономные мобильные роботы (AMR). За их координацию отвечает система управления роботами Yandex RMS, разработанная «Яндекс Роботикс». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Роботикс».

Роботы доставляют стеллажи с нужными товарами к сотрудникам. Это позволяет ускорить процесс комплектации заказов более чем на 30% во всем дарксторе и снижает физическую нагрузку на сотрудников.

Так называемая «робозона» занимает 28% площади даркстора: в ней работают 12 автономных мобильных роботов и используются 84 стеллажа. Один и тот же товар может находиться на нескольких стеллажах в разных сочетаниях — это позволяет размещать на той же площади на 15% больше товаров.

Когда покупатель оформляет заказ, система управления складом (WMS, Warehouse Management System) «Яндекс Лавки» анализирует его и распределяет задачи. Сборкой скоропортящихся и замороженных продуктов занимаются сотрудники. Если в заказе есть снэки, сладости и другие товары длительного хранения, WMS передаст задачу в систему Yandex RMS. Она поможет роботу рассчитать оптимальный маршрут и направит AMR к нужным стеллажам. Ежедневно мобильные роботы обрабатывают около 40% ассортимента «Лавки».

Внедрение автоматизированной сборки заказов стало следующим шагом развития роботизации операций в «Яндекс Лавке»: сейчас роботы-курьеры уже доставляют более 1000 заказов сервиса ежедневно. К середине 2026 г. планируется запуск еще пяти автоматизированных дарксторов в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем часть новых дарксторов большой «Лавки» будут оснащаться робозонами.

