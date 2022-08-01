Разделы

Бизнес Ритейл Техника
|

«Яндекс» выпустил промышленных роботов

«Яндекс» создал складских роботов. Они призваны упростить и ускорить работу сотрудников склада «Яндекс.лавки» и «Яндекс.маркета». Первый, робот-сканировщик, сканирует QR-коды товаров менее чем за секунду. А второй будет сам находить и приносить кладовщикам заказанный клиентом товар. Роботы полностью спроектированы командой «Яндекса» и работают на ПО компании.

Складские роботы «Яндекса»

«Яндекс» разработал два прототипа складских роботов. Они призваны освободить сотрудников склада от монотонных процессов и ускорить их работу. Об этом CNews рассказали представители «Яндекса».

Один из роботов будет заниматься инвентаризацией товаров, которые хранятся в логистическом комплексе «Яндекс.маркета». Другой — перемещать товары в дарксторе «Яндекс.лавки», а также раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов.

Роботы были полностью спроектированы командой «Яндекса», и работают на программном обеспечении компании.

CNews ожидает от разработчиков ответа, будет ли «Яндекс» выводить роботов на внешний рынок.

Что делают роботы

Робот-инвентаризатор (уже начал свою работу) сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами (бытовая техника, сухой кормом для животных). Эти товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. Робот оснащен мачтой высотой 12 м, чтобы доставать до самых высоких товаров. Чтобы ориентироваться в пространстве безопасно для себя и окружающих, робот оснащен лидаром (он позволяет определять расстояние до других объектов), а также ультразвуковыми сенсорами и камерами. После сканирования робот заносит данные в систему складского учета.

yandeks_robot.jpg
Робот «Яндекса» оснащен мачтой высотой 12 метров, чтобы доставать до верхних полок

Другой робот-кладовщик сейчас находится на стадии разработки. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Например, клиент сделал заказ в «Яндекс.лавке», а робот сам принесет его сотруднику склада, чтобы он собрал покупку. Компания создает робота компактным, маневренным и устойчивым к низкой температуре, которая поддерживается на складах с продуктами.

Робот-кладовщик способен действовать и в маленьких, и в больших помещениях по маршрутам любой сложности, включая движение по кругу и смену траектории без поворота. «В высокой подвижности заключается преимущество этого прототипа перед другими логистическими роботами, которые обычно рассчитаны на работу только в просторных помещениях и передвигаются по геометрически простым маршрутам», — отмечают в «Яндексе».

robot_kladovshchik-crop_330-220.jpg
Робот-кладовщик «Яндекса»

Еще быстрее

Сотрудник «Маркета» сканирует QR-код товаров в среднем до двух мин., не учитывая время, которое он тратит на то, чтобы дойти до нужных товаров. Созданный же робот компании делает это менее чем за секунду. При этом робот, когда проезжает вдоль стеллажа, сканирует на нем сразу весь вертикальный ряд палет с товарами.

UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ
Защита данных

Робот-инвентаризатор уже задействован в самом большом логистическом комплексе «Яндекс.Маркета», который находится в подмосковном селе Софьино.

robot_skanirovshchik.jpg
Робот-сканировщик «Яндекса»

Например, сейчас робот-инвентаризатор обслуживает складскую площадь около 1 тыс. кв. м, в будущем эта цифра увеличится до 20 тыс. кв. м. А роботы-кладовщики «Яндекс.лавки» возьмут на себя до 75% решения от всех задач, связанных с перемещением товаров в дарксторах — от приемки до выдачи на сборку заказов.

Роверы «Яндекса»

Помимо складских роботов, в арсенале «Яндекса» присутствуют и роботы-курьеры. Они в декабре 2020 г. появились на улицах Москвы и Иннополиса. Компания начала его разработку летом 2019 г.

«Яндекс.ровер» — полуметровый робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот вмещает в себя до 20 кг. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг, объезжает препятствия и пропускает пешеходов и животных. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью около 5 км/ч, может работать и летом, и зимой, выполняя заказы в разных погодных условиях.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео

Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков

Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды

Арестованы хакеры, взломавшие госсистему предупреждения ядерной угрозы

Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp

«Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще