Роботы «Яндекса начали доставлять еду в кампусе Университета штата Огайо

«Яндекс» и американский сервис доставки еды Grubhub запустили в главном кампусе Университета штата Огайо в городе Колумбус роботизированную доставку. Роботы «Яндекса» будут привозить студентам и преподавателям заказы из местных кафе и ресторанов.

Кампус в Колумбусе — один из крупнейших в США. В нём живут и учатся более 60 тысяч студентов. Доставлять им еду будут 50 роботов Яндекса. Роверы будут работать семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.

«Питание в кампусе — предмет нашей особой гордости. Местные заведения предлагают широкий выбор блюд, и мы постоянно ищем новые способы организовать их доставку в удобное место к удобному времени, — говорит Зия Ахмед, старший управляющий по вопросам питания в Университете штата Огайо. — Дело осложняется тем, что у нас большая территория и много пешеходных зон. Для роботов Яндекса это не проблема. Они ездят по тротуарам и легко добираются куда нужно».

Роботы-курьеры смогут доставить заказ к учебному корпусу, к общежитию или, например, к библиотеке. У них просторный грузовой отсек — они готовы привезти как сэндвич, чтобы перекусить между лекциями, так и полноценный ужин из нескольких блюд на большую студенческую компанию.

«У студентов и профессоров много дел и мало времени, поэтому доставка роботами придётся как нельзя кстати, — говорит Питер Селеи, менеджер Яндекса по развитию бизнеса в сфере беспилотных технологий. — Наше партнёрство с Grubhub открывает перед обитателями кампусов новые возможности. Только представьте: утром ровер поджидает вас у двери с горячим кофе, а днём привозит любимую еду прямо в парк, где вы с друзьями готовитесь к зачёту».