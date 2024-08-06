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Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

X5 Group и «Яндекс» в рамках развития совместного партнерства на рынке e-grocery запустили проект роботизированной доставки продуктов. Теперь заказы из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», сделанные в приложениях «Яндекс Еда» и «Деливери», могут привезти роботы-курьеры «Яндекса». Для пользователей такая доставка будет бесплатной.

Пока доставка роботами доступна в Москве в пяти районах – Аэропорт, Тверской, Хамовники, Раменки и Пресненский, в том числе в деловом центре «Москва-Сити», а также в городе Мурино Ленинградской области и Иннополисе в Татарстане. На первом этапе доставка товаров доступна из 27 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», также на отдельной витрине приложения можно заказать готовую еду из кафе «Перекрёсток». В планах компаний-партнеров – расширение географии использования роботов.

Доставку с помощью роботов можно самостоятельно выбрать в приложении. При этом время доставки не увеличится. Единственное ограничение – вес товара не более 15 килограмм. Если заказ будет больше по весу – он автоматически переведется на курьера с автомобилем.

Отслеживать маршрут передвижения робота-курьера можно в режиме реального времени в приложениях «Яндекс Еда» и «Деливери». Чтобы забрать заказ, нужно просто подойти к роботу, нажать в приложении на кнопку «Открыть крышку» и достать пакет из отсека для груза.

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«В рамках долгосрочного сотрудничества Х5 и «Яндекс Еды» мы развиваем несколько крупных проектов, направленных на повышение качества сервиса для клиентов наших магазинов. Уже два года мы успешно представлены на витринах приложений Яндекса, а значит пользователь привык к удобству омниканальных покупок. Не менее важно и качество курьерской доставки, задача, которая стоит перед всем рынком e-commerce. Мы уверены, что за роботами будущее и источник новой операционной эффективности. С сегодняшнего дня высокотехнологичные роботы-курьеры «Яндекса» будут привозить заказы покупателям и «Пятёрочки», и «Перекрёстка»», – сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital.

Роботы-курьеры «Яндекса» предназначены для доставки заказов на расстояние до двух километров. Робот самостоятельно передвигается в условиях города, умеет определять и объезжать препятствия. Он использует разные типы сенсоровлидары, камеры и радары, которые помогают видеть объекты, а также HD-карты для локализации в пространстве. Нейросети помогают роботу распознавать объекты и принимать решение по маршруту. Шесть ведущих колёс помогают роботам забираться на бордюры высотой до 10 сантиметров.

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