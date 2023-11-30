«Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу

«Яндекс» объявил о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 г. Кроме того, компания начнет сдавать роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки «последней мили» – до конечного потребителя на расстояние до двух километров. «Яндекс еда» и «Лавка» также планируют расширять доставку роботами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» предоставляет техническую поддержку, гарантийное обслуживание и берет на себя создание высокоточных карт, при помощи которых роботы ориентируются в городе.

Сейчас компания обсуждает внедрение роботов для доставки товаров с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания. Около 15 роботов-доставщиков достаточно, чтобы доставлять еду и продукты в жилом районе с населением в 5000 человек.

Другие перспективные заказчики — отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

«Яндекс» работает над тем, чтобы к 2025 г. стоимость доставки роботами не превышала стоимости обычной доставки или была ниже. Для этого коэффициент загруженности робокурьера должен быть не ниже 80% — это 12-15 доставок в день.

Роботы-доставщики «Яндекса» с момента запуска в 2019 г. преодолели 600 тыс. километров и доставили 300 тыс. заказов. Они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, а также городе Мурино в Ленинградской области. В Иннополисе доставка еды и продуктов осуществляется только при помощи роботов. В дальнейшем «Яндекс» планирует расширить географию.

R3 — третье поколение роботов-доставщиков «Яндекса» — были представлены в ноябре 2021 г. В октябре 2023 г. «Яндекс» выпустил новую партию 50 роботов-доставщиков третьего поколения.

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Программное обеспечение и большинство компонентов робота разработаны в самой компании. В 2023 г. робокурьеры привозили вовремя 87% заказов, а путь до места назначения занимал в среднем 8-12 минут. Наибольшую эффективность доставка роботами демонстрирует на расстоянии до двух километров до конечного получателя.

Павел Шилин, вице-президент по электронной коммерции, «Азбука вкуса»: «Азбука вкуса одной из первых подключила доставку роверами с одного магазина в районе Хамовники весной 2021 г. Со временем роботы и их возможности эволюционировали, а покрытие зон увеличилось. Сейчас мы доставляем заказы роверами из магазинов сети в Тверском районе, Хамовниках и районе Аэропорт. Мы видим большой потенциал развития этого направления: заказов становится все больше и мы собираемся дальше, вместе с партнером, расширять полигоны доставки. Роверы уже стали хорошим подспорьем для оказания высокого уровня сервиса для наших клиентов, от которых мы регулярно получаем позитивную обратную связь».

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»: «С роботами-доставщиками «Теремок» работает давно: робот доставляет еду из «Теремка» в районе Белой площади и Лесной улицы в Москве с 2021 г. Скоро роботы также начнут доставлять заказы из ресторанов на Новослободской улице и Мичуринском проспекте. Мы и сами очень позитивно относимся к развитию новых технологий, и видим, как радуются люди, когда к ним приезжает робот-доставщик. Поэтому, конечно, мы готовы развивать сотрудничество с «Яндекс едой» и в этом направлении и расширять список ресторанов, заказы из которых будут доставлять роботы».

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Мария Игращенкова, руководитель Ecom-направления ГК «Шоколадница»: «В прошлом году партнеры из «Яндекс еда» предложили нам принять участие в пилотном проекте по доставке наших заказов гостям с помощью роверов. Внутри нашей группы компаний это сразу вызвало большой интерес, особенно в команде Ecom. Мы постоянно стараемся оптимизировать онлайн-заказы и доставку «последней мили» и видим в использовании роверов очень большой потенциал и возможность развивать наш сервис. На данный момент мы работаем с роверами в нескольких ресторанах ГК «Шоколадница». Получаем позитивный отклик от сотрудников, новый способ доставки вызывает интерес и дополнительно их мотивирует, сотрудники постоянно делают фото и видео с роверами. Технически работа с роверами в сценарии доставки для нас оказалась простой и удобной, к тому же сейчас идет процесс улучшения интеграции с «Яндекс еда», это оптимизирует работу с роверами и сделает ее еще удобнее. С учетом сложной ситуации на рынке курьерской доставки разработки в части автоматизации нам кажутся очень перспективными. Рассматриваем расширение адресной программы и надеемся, что городская среда позволит в перспективе использовать роверы в большом количестве наших ресторанов».

Борис Бернаскони, архитектор, руководитель направления «Дизайн среды» «Школы дизайна» НИУ ВШЭ: «Я прогнозирую активную роботизацию городов будущего в перспективе 10-20 лет. Это означает, что мы – люди, будем жить с роботами. Роботы будут осуществлять доставку, возить нас, помогать по хозяйству и общаться с нами. Это в свою очередь повлияет на дизайн среды. Новая среда для этого должна быть умной и перестраиваться уже под действия роботов. Новые города мы будем строить уже и для людей, и для роботов. Роботы сыграют важную роль в создании доступной среды. Сейчас это проблема, которая решена только, наверное, в столицах. Это будет симбиозом роботов и людей – перестройка городов наконец-то решит задачу доступности и одновременно мобильности. Это решение для родителей с колясками, инвалидов, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. Технологии в области робототехники и искусственного интеллекта продолжают развиваться, и с каждым годом мы видим все больше примеров того, как роботы помогают людям сделать окружающую среду более доступной и инклюзивной».