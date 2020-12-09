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Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы

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Пользователи «Яндекс.Еды» в Москве и Иннополисе теперь могут выбрать беспилотную доставку из ресторанов. Заказ привезет робот-доставщик «Яндекс.Ровер».

В Москве воспользоваться доставкой роботом уже могут работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». В этом районе расположены крупные офисы российских и иностранных компаний, а также популярные кафе и рестораны. «Ровер» возит заказы из «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Prime, Paul и Cheese Connection. С подключением новых ресторанов зона беспилотной доставки будет расширяться.

Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда». «Ровер» заберет заказ из ресторана и привезет к указанному подъезду. В приложении можно посмотреть статус заказа и местоположение «Ровера», а для получения заказа останется только открыть крышку робота. Сделать это может только получатель со своего смартфона. Если свободного «Ровера» не окажется, заказ привезет курьер — они продолжат доставлять еду в этом районе.

«Роверы» также появились в Иннополисе под Казанью. Здесь они не просто работают с отдельными ресторанами, а становятся частью городской инфраструктуры. Роботы уже возят заказы из ресторанов, а в дальнейшем будут подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами. Использование «Роверов» для горожан абсолютно бесплатно. Они могут сделать заказ в ресторане и выбрать беспилотную доставку в приложении «Яндекс.Еда» или в городском Telegram-боте.

«Последние годы мы видим постоянный рост спроса на услуги доставки, и события 2020 г. ускорили его еще больше. Поэтому на помощь людям приходят роботы. Они возьмут на себя часть заказов, что позволит сохранить скорость доставки при растущих объемах. «Роверы» могут привозить еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, заказы из онлайн-магазинов и постепенно будут становиться привычной частью городской жизни», — сказал Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса».

«Яндекс.Ровер» — робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях.

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