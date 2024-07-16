МТС увеличила темпы строительства фиксированной сети в Московском регионе на треть

«МТС», цифровая экосистема, расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе, обеспечив возможность подключения к гигабитному домашнему интернету за первые шесть месяцев 2024 г. для более чем 73 тыс. домохозяйств, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2024 г. МТС провела более 1,7 тыс. км волоконно-оптических линий связи и обеспечила доступ к гигабитному интернету по технологии GPON 73 тыс. домохозяйств в Москве и Московской области. Это новые и уже обжитые жилые комплексы, многоквартирные дома, построенные по программе реновации, и индивидуальные жилые дома.

Около 60% домов, получивших доступ к интернету от МТС в первом полугодии 2024 г., – многоквартирные дома. На новостройки пришлось 28% домов. Так, оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных ЖК, как «Кленовые Аллеи», «Достижение» и «Парковые Аллеи».

Более четверти подключенных домов (27%) расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету появился в жилищных комплексах в городских округах Домодедово, Чехов, Люберцы, Наро-Фоминск, Красногорск, Реутов, Балашиха, Богородский (Ногинск) и Пушкинский (Ивантеевка).

Благодаря гигабитному интернету пользователи могут выходить в сеть на высоких скоростях на нескольких устройствах одновременно без потери качества: удаленно работать и учиться, смотреть фильмы и ТВ в высоком качестве, вести стримы, играть в компьютерные игры с минимальной задержкой и пользоваться умными устройствами.

«Мы фиксируем постоянный рост трафика домашнего интернета в своей фиксированной сети в столице и области. Так, в июне этого года он вырос почти на 22% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано как с развитием нашей сети, так и с ростом количества используемых в домах девайсов с доступом в интернет: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, колонок, устройств умного дома. Мы продолжаем расширять сеть фиксированной связи в регионе, используя наиболее актуальную на сегодняшний день волоконно-оптическую технологию GPON, которая обеспечивает стабильное соединение на высоких скоростях для большого количества одномоментных пользователей», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе доступ в интернет по сети GPON на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi[i]. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе составляет около 50 000 км. Возможность подключиться к ней имеют более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта. В общей сложности сегодня доступ к скоростному домашнему интернету от МТС в столичном регионе имеют более пяти миллионов домохозяйств.