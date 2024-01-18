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Интегратор «Тела-Телеком» и «DатаРу» заключили соглашение о сотрудничестве

Российский ИТ-производитель «DатаРу» заключил соглашение с системным интегратором «Тела-Телеком». В рамках сотрудничества компании смогут предложить клиентам оборудование для формирования импортонезависимого ИТ-ландшафта с поддержкой в России, а также услуги сопровождения проектов.

Российский интегратор ИТ-решений «Тела-Телеком» работает с крупнейшими игроками в сферах торговли, FMCG и промышленного производства. Для своих клиентов компания реализует сложные технологические проекты с внедрением и дальнейшими сопровождением и поддержкой комплексных решений. В рамках сотрудничества с «DатаРу» интегратор получит доступ к линейке базового оборудования от отечественного вендора. Клиентам «Тела-Телеком» станут доступны импортонезависимые серверные и сетевые решения, а также СХД и ПАКи.

Продуктовый портфель «DатаРу» подходит для задач виртуализации, работы с большими данными и искусственным интеллектом. Аппаратные решения применимы в проектах с высоконагруженными СУБД и оптимальны для работы с бизнес-критичными приложениями.

В ИТ-решениях «DатаРу» используются компоненты от международных брендов, но благодаря локализации производства и логистических цепочек в России исключаются риски с задержкой поставок, а также сложности с сервисным обслуживанием. Команда «DатаРу» предоставляет оперативную трехуровневую поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

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«Расширение линейки базовых ИТ-решений от российских производителей – одна из основных задач системных интеграторов. Нам важно выбрать надежных поставщиков с опытной высококвалифицированной командой и долгосрочными планами развития, чьи продукты могут легко встраиваться в уже существующие ИТ-ландшафты. В «DатаРу» мы нашли именно таких партнеров, вместе с которыми сможем обеспечить наших клиентов импортонезависимыми решениями для бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры», — отметил Дмитрий Поляков, коммерческий директор «Тела-Телеком».

«DатаРу» постоянно работает над расширением своей партнерской сети и тщательно отбирает компании, которые занимаются внедрением нашего оборудования. Нам важно, чтобы пользователи наших продуктов получали только лучшее обслуживание и самый высокий уровень сервиса. “Тела-Телеком” — это компания с долгой историей на российском рынке и множеством успешный кейсов, заслужившая доверие крупного бизнеса. Совместными усилиями мы продолжим продвигать и развивать тренд на миграцию ИТ-инфраструктуры на импортонезависимое оборудование», — сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами.

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