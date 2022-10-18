МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о завершении работ по созданию современной инфраструктуры связи для самой крупной концертной площадки России нестадионного формата «МТС Live холл» в Москве. Новая мощная сеть позволит гостям и организаторам концертов свободно пользоваться услугами связи при проведении мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Концертная площадка с высотой потолков 38 метров, общей площадью всех помещений 6800 кв. м и прилегающей территорией 5500 кв. м и вместимостью до 8500 человек, позволяет проводить мероприятия любого масштаба и формата: концерты, шоу, презентации, конференции, корпоративы, интерактивные выставки и другие. Внутри расположена уникальная панорамная проекционная поверхность, дважды рекордсмен книги рекордов Гиннесса.

По всему зданию и на парковке было установлено оборудование мобильной связи, способное обеспечить качественное покрытие и средние скорости передачи данных около 100 Мбит/с для 4000 человек одновременно. К зданию подведена волоконно-оптическая сеть по технологии GPON, на базе которой можно проводить трансляции и иметь резервный канал связи. Запущена Wi-Fi-сеть с точками доступа по всей территории комплекса, включая гардероб и гримерные. Она может использоваться, в том числе, для голосовых вызовов по технологии VoWi-Fi при высоком скоплении людей на мероприятиях.

«Мы собрали на площадке самые современные технологические решения передачи данных, чтобы посетители могли делиться впечатлениями без ограничений, а организаторы – реализовать самые смелые проекты. Этот интерактивный хаб, уверен, станет популярным местом для самых смелых оригинальных проектов в области развлечений», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Управляет площадкой «МТС энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов.

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«МТС энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят билетные операторы Ticketland и МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также «МТС Live холл» в Москве и «МТС Live арена» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«МТС Live холл» открылся 23 сентября 2022 г. в помещении на шоссе Энтузиастов в Москве, где в прошлом веке размещалась лаборатория высоких токов с действующим трансформатором Теслы. Здание построено из алюминия, на его фасаде установлен один из самых больших в России медиафасадов.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.