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ИТ в банках
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На CNews Forum 2021 обсудили, как APM-системы решают проблемы банковского сектора

Выступая на CNews Forum 2021, Константин Истомин, руководитель центра компетенций платформ и сервисов мониторинга Росбанка, поделился опытом внедрения Dynatrace: «Благодаря платформе появился онлайн-мониторинг отклика CRM на действия пользователей, а также разработан механизм отслеживания скорости выполнения бизнес-процессов, что позволило сократить время обнаружения проблем в некоторых случаях на ~40 минут».

Из удобств платформы Константин отметил: легкость установки, возможность просмотра действий пользователей в системе, машинное обучение для отслеживания аномалий и алертинга, возможность трассировки запросов от пользователей до бекэнда.

Игорь Хомков, управляющий партнер компании Перфоманс Эксперт – мастер партнера Dynatrace INC Россия, Белоруссия, Казахстан, рассказал о том, как поменялся ИТ-рынок за пандемию. Бурная цифровизация привела к росту штата IT-специалистов. В 2020 потребность в сотрудниках выросла на 72,4% по сравнению с 2019 годом.

«Как лидеры рынка мы понимаем, что конкурируем не просто с ПО или другими вендорами. В том числе APM-решения конкурируют сегодня с IT-персоналом. Современный комплекс APM, как Dynatrace, снижает программные риски, сокращает время на решение IT-задач компаний и способен оптимизировать работу 2/3 всех специалистов, вовлеченных в работу по мониторингу и устранению проблем», – отметил Хомков.

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