Спецпроекты

Аркадий Лобас: «Как банку стать цифровым и более успешным»

ИТ в банках

Генеральный директор Компании «ФлексСофт» дал интервью журналу «ПЛАС», в котором рассказал о будущем ИТ в банках, о том, как можно быстро и надежно решить непростой для банка вопрос по смене core-системы и о преимуществах платформенных решений.

«Текущие банковские системы сегодня работают на пределе своих возможностей, и безоблачное будущее кредитных организаций напрямую зависит от своевременной их замены на отвечающие потребностям рынка платформенные решения, — сказал Аркадий Лобас.— Предлагаемая нами «Платформа FXL» соответствует требованиям цифровой экономики, обладает уникальной гибкостью управления бизнес-процессами, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг, достижения наилучшего показателя Time to Market. Цифровая банковская «Платформа FXL» построена на основе сверхпроизводительного транзакционного ядра, позволяющего обрабатывать миллиарды финансовых операций в режиме реального времени».

С полной версией интервью Вы можете ознакомиться по ссылке.



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