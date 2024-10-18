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FINOPOLIS 2024 создает новые партнерства, направленные на развитие технологического суверенитета финансовой отрасли

На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 российский разработчик IT-решений для бизнеса ФлексСофт и Яндекс заключили соглашение о технологическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас и коммерческий директор YDB Алексей Курочка.

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Кооперация предполагает развитие технологического стека для банковского сектора на базе продуктов АО «ФлексСофт» и технологий Яндекса. В рамках сотрудничества компании реализовали в технологической «песочнице» Ассоциации ФинТех (АФТ) пилотный проект по замещению зарубежного системного программного обеспечения по управлению базами данных, являющегося основой для функционирования автоматизированных банковских систем, на стек отечественного программного обеспечения. По результатам разработано комплексное решение, включающее в том числе применение YDBсистемы управления базами данных Яндекса.

Интеграция передовых российских ИТ-разработок от технологических партнеров ФлексСофт позволяет обеспечить эффективный переход банков на полностью импортонезависимый технологический стек.

erid:LjN8KJTLHРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com/

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