Аркадий Лобас рассказал об импортозамещении и цифровой трансформации в банковском секторе в интервью телеканалу «ПроБизнес»

О влиянии импортозамещения прикладных и системных программных продуктов на цифровую трансформацию банковского сектора и мерах поддержки, которых ждет от государства ИТ-отрасль, телеканалу «ПроБизнес» рассказал генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас.

Банк будущего – каким он будет? Насколько импортозамещение замедляет цифровую трансформацию в финансовой отрасли? Почему устаревшие core-системы тормозят развитие бизнеса и что банкам с этим делать? Об этом и многом другом шла беседа в передаче «Технологии для бизнеса» телеканала «Про Бизнес ТВ».

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