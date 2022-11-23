Разделы

Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Аркадий Лобас рассказал об импортозамещении и цифровой трансформации в банковском секторе в интервью телеканалу «ПроБизнес»

О влиянии импортозамещения прикладных и системных программных продуктов на цифровую трансформацию банковского сектора и мерах поддержки, которых ждет от государства ИТ-отрасль, телеканалу «ПроБизнес» рассказал генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас.

lobas-fleksoft.jpg

Банк будущего – каким он будет? Насколько импортозамещение замедляет цифровую трансформацию в финансовой отрасли? Почему устаревшие core-системы тормозят развитие бизнеса и что банкам с этим делать? Об этом и многом другом шла беседа в передаче «Технологии для бизнеса» телеканала «Про Бизнес ТВ».

Приглашаем ознакомиться с полной версией программы по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzt5z1cqMbddPEdvMJRNT7eQLbqbB7f68Рекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортонезависимость на максимум. Отечественных разработчиков заставят адаптировать свое ПО под российские ОС и «железо»

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Российским войскам предложили использовать на Украине уникальную технологию связи, которую нельзя взломать

В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России

Более 10 тыс. родителей первоклассников оформили карту москвича в упрощенном порядке

В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще